Estas son las dos mejores hamburguesas de Navarra

Además del galardón a las mejores hamburguesas de España, en el evento se elabora un listado con los reconocimientos a mejores hamburguesas por comunidad autónoma. En Navarra, los galardonados han sido La Gardabera y Butchers.

La final de este concurso ha contado en el jurado con el crítico gastronómico José Carlos Capel, la divulgadora gastronómica Alejandra Ansón y los cocineros Pepe Solla, Fernando Agrasar y Iría Espinosa.

POR COMUNIDADES



Andalucía: Burger Food Porn, LittleJohn Burgers & Things y Dak Burger.



Aragón: 2go Burgers, Caníbal Royal y Nola Smoke.



Canarias: La Quícara Food Truck, ¡Oh! Qué bueno y Está Rico Burger.



Cantabria: The Duke’s, Baka Vieja y La Pepita Burger Bar.



Castilla-La Mancha: Bendita Burger, Chesy’s Burger y Carlotto Burger.



Castilla y León: Charlie Comedy Burger Factory, Selva Gastro y Toro Burger Lounge.



Cataluña: Casa Bomba, 80’s Vuitantas y Double Bière Restaurant.



Comunidad de Madrid: Junk Burger, Frankie Burger y The Eight Burger.



Comunidad Foral de Navarra: La Gardabera y Butchers.



Comunidad Valenciana: Hundred Burgers, Raff’s y El Poble Gastroburger.



Euskadi: HDH, Tipula Burger y Hambueyseria Amaren.



Extremadura:35 Burger y Bar Rincón de Europa.



Galicia: La Estación de Loman, Hermes Journey y Lokal Burger & Beer.



Islas Baleares: The Kitchen 62, Raimundo Burger y Lydia’s Smokehouse.



La Rioja: Bowie’s Meal House, Bad Food Bar y La Pepita Burger Bar.



Principado de Asturias: Berty’s Burger, Casa Pedro y Ca’Zampola.



Región de Murcia: Steak Burger, Amazonia y Vacania Burger.