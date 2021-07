La hamburguesa de carne madurada de La Gardabera

Carlos Jordán Lasheras se inició en la hostelería en el año 2020 y su historia comenzó tras un fracaso académico y otro amoroso. “He sido un poco bala perdida porque estudié ADE para gestionar la granja de mi padre y a las tres semanas de empezar las prácticas me decepcioné tanto que lo dejé”, contaba Jordán.

Se animó a comenzar otra carrera,, pero a causa de la crisis no pudo dedicarse a ello. “Estuve trabajando de muchas cosas y cuando terminé el último contrato me marché con mi antigua novia a Granada. Pamplona . Al llegar me puse a trabajar en este bar que antiguamente se llamabay ahí descubrí lo mucho que me ayudaba estar con la gente, así que me empecé a entusiasmar”, explicaba el navarro.