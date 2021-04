Una ensalada de palomitas de maíz se hace viral

Actualizada 14/04/2021 a las 10:45

Preparamos una salsa a base de mayonesa, crema agria, mostaza, azúcar, vinagre de sidra de manzana, sal y pimienta. Después añadimos al preparado guisantes, zanahoria y apio picado. Echamos las palomitas de maíz, que previamente hemos aromatizadas con queso en polvo. Y finalmente, adornamos la ensalada con berros picados. Esto es lo que hizo la bloguera estadounidense Molly Yeh, conocida por sus vídeos sobre gastronomía, para preparar su peculiar ensalada de palomitas de maiz crujiente.

La receta, que se compartió por primera vez en su programa de Food Network, Girl Meets Farm, pronto se volvió viral. Un tuit alertó a los usuarios de las redes sociales sobre el plato y los comentarios no se hicieron esperar. "Nunca en mi vida he visto una ensalada de palomitas de maíz y rezo para no tener que volver a verla", explicó un internauta."Me encanta la textura de las palomitas de maíz en la ensalada, es literalmente donde detuve el vídeo... ¿Por qué dicen que es tan malo?", pregunta otro usuario. Otro internauta, por el contrario, sentenció: "Eso es un crimen contra la humanidad".

"Algunas personas también le ponen pescado. No creen que vaya a funcionar, pero cuando lo prueben, ven que es realmente bueno", asegura la influencer. "Lo que parece es que estás comiendo una ensalada, pero miras debajo, ves un montón de palomitas de maíz", comenta. "Ese es mi tipo de ensalada. Este es el tipo de ensalada que se come con cuchara", añade para, después, servirse un gran bocado y agregar: "Eso es crujiente sobre crujido y me encanta el queso cheddar blanco en polvo".

