Actualizada 23/08/2020 a las 06:00

Una mezcla de ingredientes con un resultado novedoso y sorprendente al probarlo. Confíen en mí que en estas cosas no miento.



INGREDIENTES:

4 láminas de pasta brick

1 plátano grande o 2 si son más pequeños

200 g de beicon en trozo

reducción de Pedro Ximénez

sal

aceite de oliva para freír



ELABORACIÓN:

Paso 1: Cortar el beicon en dados de un tamaño similar y reservar en un plato.



Paso 2: Poner aceite a calentar en una sartén, aunque si el beicon tiene bastante grasa, no hará falta utilizar aceite.



Paso 3: Cuando esté caliente, freír ahí los trozos de beicon hasta que se doren. Escurrirlos y ponerlos sobre un papel de cocina absorbente para que suelte toda la grasa.



Paso 4: Pelar el plátano y quitarle los hilitos laterales si los tiene. Trocear en daditos que tengan un tamaño similar a los del beicon.



Paso 5: Volver a poner la sartén al fuego y freír los trozos de plátano en abundante aceite caliente, con cuidado, para que no se quemen.



Paso 6: Extender con cuidado cada una de las láminas de brick. Trabajarlas con delicadeza pues es fácil que esta masa tan fina se rompa.



Paso 7: Rellenar cada uno de los saquitos con porciones iguales de beicon y plátano. Doblar la pasta de manera que queden triángulos (se puede dar la forma que se quiera).



Paso 8: Freír con cuidado los saquitos, a fuego moderado, hasta que se doren un poco.