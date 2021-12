Eva Bach: "Los adolescentes no han perdido el norte, lo están buscando""

Déjame que te cuente que Eva Bach es una experta en emociones. En adolescentes y en comunicación. Y una pionera en promover la educación emocional en las familias y en la escuela. Nos anima a los padres y madres y a los docentes a ser 'influencerse' con nuestros hijos y alumnos. A convertirnos en esas personas en las que les gustaría mirarse, como lo hacen con 'Elrubius' o 'Dulceida', esos 'youtubers' o 'instagramers' que suman millones de seguidores en todo el mundo. Nos insta a actualizar nuestra 'app' y a no estar tanto en las nubes, mientras ellos, nuestros adolescentes, lo están en la nube de su pantalla. Nos aconseja a convertirnos en faro y puerto, a los que nuestros hijos y alumnos quieran llegar y refugiarse. Y también, por qué no, a enamorarnos a diario de la vida. A no hacerles daño con las palabras con frases como: "Yo a tu edad hacía esto o lo otro", o "no estés todo el día con el móvil". Y, sobre todo, a no predicar con sermones que les aburren sino a hacerlo con el ejemplo. A no vivir para nuestros hijos sino para nosotros mismos. Eva Bach es licenciada en Ciencias de la Educación, pedagoga, maestra, conferenciante, orientadora familiar y madre de dos hijos. Y hace poco estuvo en Pamplona, en una jornada del programa 'Laguntza' del Departamento de Educación, para formar a docentes. Junto con su colega Montse Jiménez, acaba de publicar 'Madre y padres influencers. Cincuenta herramientas para entender y acompañar a los adolescentes de hoy'.

Sonsoles Echavarren , responsable del área de familia, invita los viernes a la tertulia y la confidencia. Un espacio virtual pero muy real. Como si tomáramos un café o un vino con un amigo íntimo, con el que charlamos sobre la pareja, ese hijo adolescente que nos trae locos o ese bebé que no para de llorar.

