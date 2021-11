María Petit, perdió la vista y el olfato a los 17 años: "El ser humano se puede adaptar a todo"

Déjame que te cuente quecuando. Eran las tres de la mañana de un martes y 13, 13 de julio de 2010, cuando, al salir de una discoteca, la moto en la que viajaba chocó contra un camión mal aparcado. ¿El resultado? María. ¿Y qué hizo entonces? Tras el impacto inicial y un tiempo de adaptación, ha luchado para superar todos los obstáculos. Y hoy, once años después, esta chica de Barcelona, que suma 28 otoños, es una de lasde lay recorre España impartiendo conferencias de motivación en el mundo de la empresa para reflexionar sobre la discapacidad y cómo afrontarla. Hace poco, lo hizo en el CIMA de la Universidad de Navarra . Además, imparte charlas en colegios, con el proyecto '' (gafas de sol, en catalán, en referencia a las que ella siempre lleva). Pero no solo se ha quedado ahí. María tiene alma viajera y ha recorrido quince países (Marruecos, India, Indonesia, toda Europa y Estados Unidos), ha subido al Aneto, en los Pirineos, y acaba de publicar un libro, junto con su amiga la periodista María Xinxó, en que el cuenta su experiencia de vida, titulado 'Si no lo veo, no lo creo'. Todo ello lo relata en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 3.800 seguidores. Es un lujo contar hoy con María en este espacio para hablar sobre la vida.