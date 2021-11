Déjame que te cuente... con Alfonso Echávarri (Teléfono de la Esperanza)

Alfonso Echávarri ha escuchado los problemas y el sufrimiento de la gente en el último año y medio. Ha oído a esa mujer divorciada que perdió el trabajo al comienzo de la pandemia y que no sabía cómo iba a sacar adelante a sus hijos. A ese hombre que se quedó viudo, que perdió a su mujer por covid y de la que solo se pudo despedir a través de la pantalla de una tablet. O a ese joven, abrumado por el miedo o el pánico al contagio, que creía que su vida ya no tenía sentido y que alimentaba la idea del suicidio. Y Alfonso Echávarri, que es psicólogo y biólogo, ha escuchado todas estas confensiones al otro lado de un hilo telefónico. De la línea del Teléfono de la Esperanza, del que ahora es su director técnico. Recientemente, participó en unas jornadas sobre salud mental y pandemia organizadas por las Hermanas Hospitalarias, que impulsan las clínicas psiquiátricas Padre Menni, de la Rochapea; y Benito Menni, de Elizondo, en las que ofreció muchas e interesantes reflexiones que le he pedido que comparta ahora con nosotros. Como que han aumentado los casos de dificultades para dormir, dolores de cabeza o problemas digestivos que guardan relación con lo mental.

