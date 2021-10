Mar Mateos: "He decidido vivir el cáncer con alegría"

Mar Mateos tiene 41 años, dos hijos de 17 y 8 y un cáncer de mama con metástasis. Pero no habla sobre porcentajes de curación ni de los efectos secundarios de los tratamientos. Sino de la vida. La que ella exprime cada día. Y en la que prefiere sumar y no restar días. Porque no solo hay vida después del cáncer. También, durante la enfermedad.

