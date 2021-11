Déjame que te cuente... con Iranzu Basterra, psicóloga "Si alguien te abandona, te hace un favor"

Déjame que te cuente que Iranzu Basterra es una psicóloga, terapeuta de familia y pareja y experta en terapia sexual. Una especialista en los problemas del alma, que escuchaba las dificultades de la gente en su consulta. Que oía hablar de divorcios, hijos tiranos o padres autoritarios. Hasta que, ironías de la vida, ella se convirtió en su propia paciente. Un día, de la noche a la mañana, su pareja, con la que convivía y con la que había comenzado una relación doce años atrás, la dejó. La abandonó. Se fue. Así. Sin más. Y ella, se quedó sola, doliente, sin saber cómo recomponerse. Incluso, recibió la baja laboral porque no podía seguir atendiendo su consulta cuando era ella la que debía parar. Con motivo de esta experiencia personal, Iranzu Basterra se ha desnudado. Pero no para exhibirse sino para ayudar a otros. Y lo ha hecho con su libro 'De cuando estuve en la mierda y encontré mis alas'. Un título con el que esta pamplonesa, desde luego, no deja a nadie indiferente. Y con el que pretende, más allá de su historia personal, ayudar a otras personas a superar una de las situaciones que más nos hacen sufrir en la vida: las rupturas de pareja. Iranzu ejerce actualmente como psicóloga y formadora en su centro de Pamplona (Orka) e impulsa sesiones presenciales y online, talleres y grupos terapéuticos.

