Yolanda Fonseca: "El daño cerebral infantil adquirido es un 'tsunami' para toda la familia"

Déjame que te cuente una historia de la que poca gente habla. Porque no les gusta. Pero está ahí, a la vuelta de la esquina. Déjame que te cuente que una noche, un niño se acuesta normalmente y que, a la mañana siguiente, se cae de la bicicleta, se da un tremendo golpe en la cabeza y, como no llevaba casco, sufre una lesión que le hurta volver a caminar. O piensa en una adolescente sana que, un mal día, se contagia de una infección en las meninges, que no se cura bien y le deja un daño cognitivo irreparable... Estos menores presentan lo que se llama daño cerebral infantil adquirido. Es decir, nacieron sanos pero, un golpe, una enfermedad o, incluso, un simple atragantamiento les impiden ahora hablar, ver, caminar o comprender la vida. Para tenerlos en cuenta y defender sus derechos se creó la asociación 'Hiru Hamabi', la única en toda España de daño cerebral infantil adquirido. 'Hiru Hamabi' significa tres doce en euskera y hace referencia al tres de diciembre, el día mundial de la discapacidad. Con motivo de la celebración la semana pasada del día internacional del daño cerebral, su presidenta, Yolanda Fonseca aborda esta realidad. Que cada año afecta en Navarra a 17 niños nuevos, uno número de menores registrados que ya se eleva a más de 160.

