Déjame que te cuente... con Rakel Mateos, presidenta de la asociación Goizargi

A nadie le gusta hablar de la muerte. Es un tema incómodo y que genera un cierto sarpullido emocional. En definitiva, un asunto tabú. Todos sabemos que estamos en este mundo de paso pero no queremos ser conscientes de que la muerte, cualquier día, puede llamar a la puerta de nuestra casa en forma de llamada telefónica, en la que nos dicen que nuestro marido ha tenido un accidente de tráfico o nuestro padre ha sufrido un ictus. Con motivo de la festividad de Todos los Santos, la asociación Goizargi, de apoyo al duelo, ha organizado la 'Semana del recuerdo' y una jornada con ponencias y mesas redondas sobre la muerte. Su presidenta, la psicopedagoga Rakel Mateo, apunta que, en general, no nos gusta hablar del dolor, la muerte y el sufrimiento. Y apela a la sociedad para normalizar esta situación y abordar cada caso de manera individual. "Después de la muerte de un ser querido, ya no eres la misma persona. ¡Pero claro que se llega a ser feliz!", asegura.

QUÉ ES Y CÓMO ESCUCHARLO

invita los viernes a la tertulia y la confidencia. Un espacio virtual pero muy real. Como si tomáramos un café o un vino con un amigo íntimo, con el que charlamos sobre la pareja, ese hijo adolescente que nos trae locos o ese bebé que no para de llorar. Sonsoles Echavarren , responsable del área de familia,. Un espacio virtual pero muy real. Como si tomáramos un café o un vino con un amigo íntimo, con el que charlamos sobre la pareja, ese hijo adolescente que nos trae locos o ese bebé que no para de llorar.

Los episodios de Déjame que te cuente están disponibles tanto en la web de Diario de Navarra como en las plataformas de distribución de podcast iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify.