Actualizada 17/03/2020 a las 12:05

Desde que se decretara el cierre de todos los centros educativos y el confinamiento en casa por el estado de alarma, las familias y los responsables de educación se han marcado como prioridad que los niños sigan manteniendo su formación y estudios de manera remota desde sus casas con distintas herramientas de teleaprendizaje.

Igual que los adultos intentan trabajar desde casa, siguiendo consejos de expertos para el teletrabajo, los niños también tienen que seguir unas pautas y consejos para sacar el máximo partido al teleaprendizaje:

1. Seriedad. Tan importante como ir a clase. En Infantil o Primaria, la actitud familiar es clave en la organización.



2. Horarios. Establecer rutinas. Es recomendable poner despertador, ducharse y desayunar, igual que antes.



3. Planificar. Los exámenes no se suspenden, hay que fijar metas y ver a qué asignaturas dedicarle más.



4. Espacio. Salón o cocina no es buena idea, puede derivar en distracciones. Habilitar un lugar en su habitación.



5. Tiempo. Alumnos de etapas superiores deben estudiar sin levantarte 45 o 60 minutos, con 5 de descanso.



6. Método. Leer y memorizar es sólo una parte del estudio. Subrayar, resumir, hacer esquemas es importante.



7. Contacto. Aunque no se vea al compañero, tener relación fluida para compartir dudas o hacer tareas.



8. Ocio. Antes o después de estudiar y hacer las tareas es recomendable hacer ejercicio o jugar para distraerse.



9. Estirar y comer. Es vital adoptar una correcta postura en el asiento durante el tiempo de trabajo y comer.



10. Sin móvil. Una manera sencilla de evitarlo distracciones es guardar el móvil en un cajón.

