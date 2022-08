Los mejores lavavajillas para fregar los platos, según la OCU

Viendo las últimas facturas de la luz son muchas las personas que se están planteando formas de ahorrar energía en sus hogares. Usar bombillas de bajo consumo puede ser una. Tener ventanas más eficientes puede ser otra, el asilamiento térmico es fundamental.

Teniendo electrodomésticos de máxima eficiencia se puede llegar a ahorrar hasta 100 euros anuales. Esto nos puede hacer plantearnos que no usar algunos electrodomésticos secundarios como puede ser el lavavajillas podría ser una solución. Y lo sería. Si no fuera porque lavando todo a mano ahorramos energía pero gastamos más agua. Estamos en un momento duro por la falta de lluvias. La sequía ha forzado a autonomías y municipios a restringir el consumo de agua . Así que no es la mejor solución ahora mismo.