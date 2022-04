La robótica navarra viaja a Estados Unidos

Legotronic Beavers y los Robotronic Bulls, de la empresa MTorres, y el equipo FSINGENIUM TEAM, de la fundación que lleva el mismo nombre. Es algo que se sabe que se hace, pero que no se conoce en profundidad. Cada cierto tiempo suelen aparecer noticias de equipos navarros de robótica que han participado en torneos y que se han proclamado ganadores. Hace unas semanas, los protagonistas fueron losy los, de la empresa, y el equipo, de la fundación que lleva el mismo nombre.

FIRST LEGO LEAGUE celebrada en Torremolinos. El premio de campeón absoluto, el de la excelencia en ingeniería y el de innovación, siguiendo el orden de presentación de los equipos, viajaron hasta Navarra. Gracias al galardón, Legotronic Beavers y FSINGENIUM TEAM competirán en Estados Unidos a nivel internacional. Estos conjuntos de robótica saltaban a las noticias por haber conseguido tres títulos en la fase nacional de lacelebrada en. El, el de lay el de, siguiendo el orden de presentación de los equipos, viajaron hasta Navarra. Gracias al galardón, Legotronic Beavers y FSINGENIUM TEAM competirán en Estados Unidos a nivel internacional.

La FIRST LEGO LEAGUE es un torneo organizado a escala global dirigido a niños menores de dieciséis años. El objetivo de todo es fomentar el aprendizaje a nivel científico y tecnológico. “La temporada empieza en septiembre”, explica Eva García, coordinadora de los equipos de la Fundación MTorres. Los equipos tienen un máximo de diez participantes. Al comenzar la temporada, la organización propone un tema sobre el que trabajar y envía a los equipos el material necesario: el tablero sobre el que va a competir el robot y las piezas para montarlo. En la competición participan 23.000 equipos de todo el mundo y consta de tres fases, una regional, otra nacional y la mundial.

Jesus Caso

“La competición se basa en tres partes: robot, innovación y valores”, aclara Fernando Sarria, entrenador titular del equipo FSINGENIUM TEAM. La primera se desarrolla sobre un tablero en el que los equipos deben conseguir que el robot que han montado y programado complete los movimientos en dos minutos y medio. El trabajo de innovación consiste en presentar una solución a un problema que ha detectado el equipo en el tema que propone la organización. “Este año era cómo hacer más eficiente el transporte de mercancías”, apunta García. Por último, el jurado también tiene en cuenta el trabajo en equipo y la resolución de problemas en conjunto. Con estas claves empieza la competición.

jesús caso

ROBÓTICA

A principio de curso llegaron a Torres de Elorz y Sarriguren los tableros de "dos metros por uno" para cada equipo. Eran las mesas oficiales sobre las que trabajan los equipos. “Ese tablero cambia cada año, hace alusión al tema de la temporada”, indica Sarria. Las piezas de Lego para el robot también son temáticas, y al tratarse el tema del transporte, las mesas incluyen camiones o trenes, por ejemplo. El segundo paso es analizar las pruebas y preparar la estrategia. “ Los equipos deciden qué pruebas resolver antes, cuales después...”, dice la coordinadora de Mtorres.

Las quedadas para trabajar se hacen los viernes por las tardes y durante el fin de semana. En base a esto, comienza el montaje y la programación del robot. En cada una de las partes trabajan todos los miembros del grupo. “El robot tiene un cuerpo central al que se le acoplan accesorios y luego se programa, esto es mucho prueba-error”, reconoce Eva García.

Nos esperan unas semanas muy intensas

Conforme pasan las fases, los equipos no tienen que empezar de cero con nuevas misiones. Son las mismas y buscan perfeccionar el robot para conseguir más puntuación la siguiente vez. Durante esos espacios de tiempo entre torneo y torneo siguen trabajando con los prototipos. “Cuando haces I+D hay cosas que no te gustan cómo han quedado o no las has desarrollado suficientemente”, asegura Sarria, que lleva ocho años entrenando a su equipo aunque este año dice que ha sido “espectador”. “Este año tenía muchas obligaciones y les dije: chicos, no tenéis entrenador. ¿Queréis seguir o no?”, recuerda. Y FSINGENIUM TEAM siguieron solos.

Jesus Caso

Este conjunto tiene la peculiaridad de trabajar con la misma metodología que la empresa a la que pertenece. “Ellos tienen llaves de las instalaciones y se organizan solos para trabajar”, habla sobre unos niños entre 10 y 16 años. “Hay líderes que llevan al equipo en la misma dirección”, señala orgulloso. De hecho, en competiciones les han llegado a decir que están en “nivel universitario”.

INNOVACIÓN

En esta parte el robot no participa. Los grupos deben proponer soluciones innovadoras a problemas detectados dentro del tema propuesto por la FIRST LEGO LEAGUE. Es decir, este año, analizar los problemas generados durante el transporte de mercancías. Tanto Legotronic Beavers como FSINGENIUM TEAM han focalizado su estudio en el masivo reparto de pedidos online. ¿Qué pasa con todo el residuo innecesario que contienen las cajas que llegan a los domicilios? “Lo primero que hacen es documentarse ”, apunta García. Detectar problema y ver las soluciones existentes para proponer una innovadora. “Es muy importante contactar con expertos, esto se valora”, añade. El equipo de Sarrigurren hace algo parecido, una lluvia de ideas "que pueden ser más o menos locas".

En Estados Unidos los jueces son más directos que aquí

Legotronic Beavers, ganadores absolutos de la final nacional, "han detectado que se quedan muchos residuos derivados de las cajas de cartón en las que se embalan los productos". Su solución pasa por “una caja plegable y reutilizable que evitaría toda esa generación de residuos, a grosso modo”, ríe García. Por su parte, los niños de FSINGENIUM TEAM han inventado "una especie de caja hinchable que sirve de protector contra caídas y de embalaje", explica Fernando Sarria. Un dos por uno reutilizable que ha resultado ganador del premio de innovación y que le da un billete a la internacional de Arkansas en mayo. Los equipos han hablado con personal de Amazon, transportes Lizarraldea, por ejemplo, o, en el caso de FSINGENIUM TEAM, con la empresa APS para evaluar costes y prototipar la solución.

VIAJE A ESTADOS UNIDOS

El primer turno será para los de Torres de Elorz. El ganador absoluto de la fase nacional viaja en dos semanas a Houston para la competición. "Verás tú qué quince días nos esperan", bromea la coordinadora. Son días de gestionar vuelos, visados y estancias. Este año la fase nacional se disputó más tarde y los equipos de otros países ya han cogido hoteles en la ciudad. Disputarán del 20 al 23 de abril la final con el mismo formato. La única diferencia es que las presentaciones serán en inglés. "Son semanas muy intensas", confiesa sobre un viaje al que asistirán algunas familias.

Será un mes más tarde cuando el equipo liderado por Fernando Sarria emprenda su viaje a Arkansas. Este conjunto ha viajado hasta en cuatro ocasiones a continente americano para disputar torneos. En 2018 se proclamaron campeones del mundo de Innovación en Silicon Valley con la "Hidrobola", un proyecto que ha acabado siendo una start-up por la que mostró interés Microsoft. Para esta cita, los de Sarriguren preparan bien el inglés. "Nos echa una mano Peter, padre de un exmiembro del equipo que es irlandés", dice Sarria. "Allí son más directos, le dan mucha importancia al valor económico de la solución", añade en referencia a la presentación que tendrán que hacer de cinco minutos. También habrá un turno de pregunta-respuesta de diez minutos.

La robótica es una realidad. No es solo programar piezas de lego, los valores del trabajo en equipo, el desarrollo del liderazgo en los niños y la resolución de problemas en conjunto son valores que se tienen en cuenta. A Sarria le da pena que esta práctica no esté tan extendida. La fundación de su empresa pretendía montar el proyecto actual no con “diez sino con cien o doscientos” jóvenes. Sin embargo, no consiguieron apoyos suficientes para hacer ese sueño realidad. Él lo atribuye a la “poca visión” que hay en España para apostar por proyectos de I+D.

FUNDACIÓN MTORRES

​Ubicados en Torres de Elorz. Cuentan con dos equipos. Legotronic Beavers (seis miembros y clasificados para la final) y Legotronic Bulls (8 miembros). Los conforman principalmente familiares de trabajadores. Llevan catorce años participando en el torneo. Los componentes que se desplazarán hasta Houston serán: Claudia Labat Garrues (entrenadora), Guillermo Cutillas Martinez, Xabier Amoztegui Garcia, Haritz Azpirotz Erbiti, Jorge Yuste Polo, Xabier Ochoa de Olza Perez, Alejandro Alday Jimenez y Pablo Aragon Sesma (entrenador).