"¿Cómo está la gente de Pamplona? ¿Cómo van los Sanfermines? Estoy muy contenta de estar aquí con tanta gente" así saludó este miércoles Lola Índigo a las miles de personas que fueron al primer concierto de San Fermín 2022. Un evento que empezó a las once y media de la noche, en la Plaza de los Fueros, y que concluyó a la una de la mañana. Miles de personas se reunieron para escuchar la música de la cantante nacida en Madrid. Conforme se acercaba la ahora cada vez más personas acudían a la plaza para ocupar un lugar de privilegio y, antes de comenzar, el centro de la plaza estaba tan lleno que apenas había centímetros entre un cuerpo y otro. Los más pequeños tuvieron que ser aupados por sus padres para poder ver salir a la artista. Son muchos los que aguardaban el momento. Entre ellos, Izaro Díaz, de 19 años. "Tengo muchas ganas de verla, es mi cantante favorita. Llevó escuchándola desde OT17", dice Díaz. Al igual que ella, son muchos los que llevan desde los inicios escuchando los éxitos de Lola Índigo y no pierden la ocasión de consumir su trabajo. "Me he visto hasta el documental que hizo para Prime Video. Tengo muchas expectativas con el concierto. Sé que canta muy bien y creo que nos va a hacer bailar mucho", asegura Diego Esain, quien también sigue a la cantante desde su paso por Operación Triunfo.

Ander Luquin

Razón no le faltó. Tan rápido como entonó la letra de La niña de la escuela, la primera canción del concierto, el público se lanzó a bailar, siguiendo el ritmo de la música. Algunos se pegaban a sus amigos y otros preferiann mantener alejados del centro del bullicio y disfrutar en la distancia.

Durante el concierto la cantante dedicó la canción CA$H a los pamploneses para celebrar "la libertad" después de tanto tiempo de pandemia

Junto a la música, un espectáculo de colores rojos, blanco y violetas iluminó la plaza, mientras la artista hacía gala de toda su técnica vocal y corporal. Lola Índigo y sus seis bailarinas ofrecieron coreografías llenas de coordinación y espectacularidad. Durante el comienzo del evento, cada canción era un deleite para un público que se rendía a la cantante, y fueron varios los momentos en los que la ovación inundó la plaza, donde Lola Índigo aprovecha para animar más el ambiente. Sin embargo, la elección de la canciones hizo que alguna parte del público abandonase el concierto antes de terminar. La parte audiovisual corrió a cargo de una pantalla gigante que mostraba distintas imágenes animadas como unas llamas de fuego, explosiones o lluvia.

Pañuelo y botella

En un momento, alguien del público lanzó una botella al escenario y la cantante respondió elogiando a sus bailarinas. "Pido un fuerte aplausos para ellas", expresó la artista. Sin embargo, no sólo fue el único objetivo que llegaría al escenario. Una fan le dio un pañuelo rojo de Sanfermin con una inscripción que estaba dedicada a ella.

Un invitado sorpresa

Además, la cantante tenía guardado a un invitado sopresa, el cantante Saiko, que promete, en palabras, de Lola Índigo "ser un referente". Juntos cantaron el remix de Humedad que saldrá oficialmente mañana.

ABC, Mujer Bruja y Maldición fueron algunas de las canciones que sonaron. Dichas canciones cuentan con millones de reproducciones en YouTube y otras plataformas digitales. Unos números que engrandecen sino más la fama internacional de la exconcursante de OT.

Variedad de opiniones

La cantante cerró el show con un número menor de personas que con las que empezó, pero los que se mantenían echaron rienda suelta al baile y aplausos en las últimas canciones. Antes de concluir, la artista regaló unas palabras de despedida: "Gracias por la increíble energía Pamplona, os quiero, por favor, traedme el que quiero volver. ¡Viva Pamplona!. Al terminar el concierto, hubo diversidad de opiniones. "Me ha gustado mucho las canciones que ha escogido para abrirlo, pero el concierto un poco decepcionante", comenta Ander Aquerreta, de 20 años. "Me lo he pasado muy bien. Es una inspiración para mucha gente por todo lo que ha tenido que superar", añadió su amiga Isabel Navarro, de misma edad.