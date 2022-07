Ms Nina: "Estoy orgullosa de no haber pedido dinero a mis padres nunca"

Hace seis años puso voz a la frase de aquel anuncio televisivo de Chicfy “claro que sí, guapi”, el videoclip Reinas que grabó en 2017 con su amiga Jedet se convirtió en un himno y hoy es una de las artistas más reconocidas del reguetón actual. Nominada en los Spotify Awards como Artista con más incremento de fans, Ms Nina alcanzó con Tu Sicaria más de 107 millones de reproducciones en Spotify y ha colaborado con artistas como Fangoria, Bad Gyal, La Zowi, Yung Beef, Talisto, Tomasa del Real o Beauty Brain. Siguen siendo pocas las mujeres que suben al escenario para cantar reguetón y entiende que así es “más difícil” quitar su todavía imagen de machismo. “La gente tiene prejuicios, también racistas. Pero pienso que el rock de los ochenta, de los noventa, también era machista. Por favor, abran la mente, salgan de su casa, escuchen música”, clama la artista, para quien el suyo “no es el típico reguetón, el reguetón normal, sino más raro, más difícil de encontrar”. Acaba de lanzar un nuevo sencillo, Imagínate, con el cantante chileno Marcianeke, tras una gira en mayo por Europa (Londres, París, Milán, Hamburgo, Viena...) después de otra por EE UU y pendiente aún ir a final de año a Chile y Argentina.

No ha estado en Pamplona y se va a presentar en San Fermín...

La verdad es que estoy un poco nerviosa [ríe]. Creo que me impone... Voy a cantar canciones de fiesta. Hay quien me conoce, pero pienso que el 80 o el 90% no, así que serán canciones para que la gente baile y se lo pase bien.

Me dice que el suyo no es el reguetón típico, ¿y cuál es?

Más alternativo, que no se escucha en la radio. Alucino que la escuchen los jóvenes, que están en Tik Tok, en Instagram, en YouTube, en Spotify... [donde ella publica] y todavía no en la radio...

¿Y cómo son sus letras?

Van de pasárselo bien, de disfrutar, de reírse, de sentirse bien, de amor, de bailar... y se caracterizan por empoderar a las chicas. Lo tengo interiorizado porque mis papás siempre me han dicho que sea independiente, que trabaje, que me valore, que me quiera... Cuando empecé en la música, tenían miedo porque era una chica y me movía en el mundo de la noche. No dejaban de decirme que me portara bien y me cuidara, que no me fiara de nadie. Ahora son mis mayores fans porque se dieron cuenta de que estaba viviendo mi vida, de que era capaz, sin pedir dinero. Porque nunca les pedí plata: salí de su casa y jamás les dije que necesitaba plata, sino que me busqué la vida sola, y estoy orgullosa de eso.

¿Y cómo llegó a la música?

Sin quererlo, sin darme cuenta. A lo mejor interiormente lo necesitaba, necesitaba esa fuerza, ese “quiérete, levántate, tú lo vales”. Ahora tengo más autoestima, pero cuando comencé no me sentía así.

He leído que era muy tímida, muy introvertida...

Muchísimo. Si me hubieran dicho que en seis años iba a cantar ante miles de personas, no me lo habría creído. Cuando estudiaba lo pasaba mal, me hacían bullying, me sentí fea, sentía vergüenza de todo, no hablaba... Y ahora me como el mundo y pienso que fue una estupidez sentirme así. Como todas las personas, hay días que tengo peores, pero me sorprendo de mi cambio.

¿Recuerda la primera vez sobre un escenario?

Canté en una sala muy pequeña en Madrid. Me dieron como 80 euros, y estaba muy contenta. Estaba toda nerviosa, me sudaban las manos. Tenía tres canciones, y salió bien. Ya el segundo show fue en Estocolmo, en la fiesta de un amigo. Y de ahí lo demás. Obviamente ha habido shows en los que he cantando en sitios cutres, horribles, ante tres o cuatro personas... Pero no pasa nada, así se empieza.

Si echa la vista atrás seis años, a cuando comenzó, ¿qué ve?

Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Soy una persona muy sensible y veo superación, personal y profesional. Más personal. Jorgelina es la chica que está en su casa, callada, algo tímida, cariñosa, tranquila... Y Ms Nina nació de las ganas de Nina de salir al mundo, de no sentir vergüenza y de querer que la vieran bailar, decir y no callarse. Con Jorgelina estaba atrapada y Ms Nina fue una necesidad.

¿Qué relación tiene con su voz? Con aquel anuncio del “claro que sí, guapi” dijo que la odiaba...

Tengo una voz muy peculiar. Me dicen: “Nina, tienes una voz ñiñiñi [sonido como ridiculizándola]”. Por eso en mis planes de vida no estaba cantar, sino ser azafata, para viajar, u otro tipo de artista, fotógrafa... Pero justo cuando entré en la música, como necesitaba plata, al decirme que hacía falta una voz para un anuncio, dije que sí, y fue gracioso no dejar de escuchar después mi voz en el anuncio de la tele. ¡Era yo! [ríe] ¡Mira dónde estoy con esa voz de pito de la que todo el mundo se reía! ¡Claro que sí, guapi! [ríe].