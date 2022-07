Los ritmos con sabor local impregnarán la noche del viernes 8 de julio el ambiente de la Plaza de los Fueros de la mano de los navarros Iseo & Dodosound y los vascos Doctor Deseo. Una combinación de reggae interpretado en inglés y de rock en euskera que pretende abarcar un gran abanico de público. Los navarros Iseo & Dodosound abrirán la velada, a las 23.20 horas, donde presentarán su nuevo trabajo, 'Blossom'. Doctor Deseo, por su parte, traerá a la capital navarra su décimoséptimo disco, ‘Maketoen iraultza’, una recopilación de temas en euskera de distintos álbumes.

No es la primera vez que Iseo & Dodosound actúan en Sanfermines. Ya lo hicieron en 2018, un 7 de julio, ante centenares de navarros y foráneos que estaban disfrutando de las fiestas. En esta ocasión, el dúo navarro compuesto por Dodosound (Alberto Iriarte) e Iseo (Leire Villanueva) traerá a la ciudad los temas de su último disco, 'Blossom', que continúa con los ritmos de reggae e influencias de trip hop. Se trata del tercer álbum de estudio de este grupo, que llega, además, después de una pausa marcada por la pandemia del COVID-19 y el confinamiento. Tras 'Cat Platoon' (2015) y 'Roots in the Air' (2017), en Blossom explora a través de ocho cortes las emociones. ‘Infinity’, ‘Money’, ‘Love is a killer’ o ‘Pink safari’ son algunos de los temas que contiene el nuevo disco y que interpretarán sobre el escenario de la Plaza de los Fueros.

El dúo se formó en 2014 cuando Dodosound e Iseo decidieron ir de la mano. Ambos, contaban ya con una trayectoria previa en solitario o vinculados a distintos grupos. El año 2013 supuso un punto de inflexión en sus carreras, cuando decidieron colaborar y gestar el que sería su primer trabajo conjunto en junio de 2014, el sencillo de dos canciones ‘Dibi dibi’. Desde sus inicios han apostado por la sencillez en sus ritmos y sus temas, mezclando la música electrónica y sonidos analógicos.

UN RECOPILATORIO EN EUSKERA

Tras estos ritmos suaves, llegará el turno de Doctor Deseo, que traerá su rock al centro de la ciudad. En esta ocasión desembarca en Pamplona con el álbum ‘Maketoen iraultza’ (‘La revolución de los maquetos’), que se ha convertido en su decimoséptimo disco desde que el grupo arrancó en Bilbao en 1986. Considerado uno de los grupos de rock más consolidados del panorama nacional, para este último disco ha elaborado una recopilación de temas en euskera de sus álbumes anteriores, desde que en 1995 incluyeron las primeras canciones en este idioma, además de una canción ‘Silencio en la sala’.

Entre los temas que interpretarán ante el público pamplonés, destacan ‘Maketoen Iraultza’, que da nombre al disco, ‘Nire Munstroa’, ‘Gustatzen Zaigulako’, ‘Ez Nauzu Izango Berriz’ o ‘Nola Ez Duzun Inoiz Ulertu...’. Así hasta trece canciones con las que Doctor Deseo quiere deleitar al público navarro en plenos Sanfermines.

A lo largo de las cerca de cuatro décadas que el grupo lleva en activo, sus integrantes han ido cambiando. De la formación inicial, solo dos continúan en el grupo: el vocalista y compositor de la mayoría de los temas, Francis Díez; y el bajista y voz secundaria en algunos temas, Josi Jiménez. Hoy en día, Doctor Deseo lo integran también Raúl Lomas, Luis Javier Saiz ‘Txanpi’ ‘, Aitor Agiriano Toro y Joe González.