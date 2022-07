José Luis del Pozo, especialista en microbiología y Parasitología de la “La situación actual es peor de lo que parece. Aumentan de nuevo los ingresos y los números de casos de covid, con cifras altísimas”. Son palabras del doctorespecialista en microbiología y Parasitología de la CUN , que sin caer en el alarmismo, sí que pide especial precaución para la población vulnerable: mayores, no vacunados e inmunosuprimidos. Con fecha del 26 de junio, el Gobierno foral reportó 77 ingresados. Este lunes, Carlos Artundo, director general de Salud, adelantó que ya rondan los 120.

Y a solo un día del inicio de los Sanfermines, la séptima ola, con las variantes BA.2 y BA.5 -con un cuadro de síntomas leve, pseudogripal-, sigue provocando contagios entre la población, la punta del iceberg, en palabras del doctor Del Pozo, dado que ya no hay datos reales de la prevalencia del virus. “Pero la realidad es que si preguntas a tu alrededor un 80% o es positivo o tiene a alguien positivo en casa. Hay mucha gente afectada”, añade.

AUMENTAN LAS REINFECCIONES

En muy similares términos se expresa el microbiólogo de la Universidad de Navarra y divulgador científico Ignacio López-Goñi. “Desde hace unos meses ya no se está haciendo un seguimiento de casos en toda la población, pero muchos de nosotros estamos viendo a nuestro alrededor gente que se está infectando ahora por primera vez y que aumentan las reinfecciones. Mucha gente se hace el test por su cuenta y no consta en los datos oficiales”, asegura.

Pamplona lleva dos años sin Sanfermines por culpa de la pandemia. La situación actual no tiene nada que ver con el contexto que propició las dos suspensiones en 2020 y 2021. La mayoría de la población está vacunada, por lo que los casos que se producen son leves en su mayoría. Pero sigue habiendo población vulnerable que se enfrenta a cuadros más graves y a la posibilidad de un ingreso hospitalario.

Por ello, los especialistas aconsejan a la población más vulnerable que adopte algunas medidas básicas: evitar las multitudes y permanecer mucho tiempo en lugares cerrados con otras personas. Las previsiones por ocupación de hoteles permiten vislumbrar -especialmente en la primera mitad de las fiestas, entre el miércoles 6 y el domingo 10- una afluencia masiva a Pamplona, lo que podría disparar los contagios especialmente en esas fechas. Los casos asintomáticos o leves son los que pueden provocar mayores contagios.

José Luis del Pozo, microbiólogo y parasitólogo CUN: "Van a aumentar los casos"



El doctor José Luis del Pozo, de la Clínica Universidad de Navarra, advierte de una situación actual marcada por la séptima ola, “que se ha llamado silenciosa”. El aumento de casos en las últimas semanas y la ausencia de control sobre los infectados podrían propiciar un cóctel con un brote alto en Pamplona en unas fiestas masivas de público. “La realidad es que no estamos en una situación normal ideal. Aumentan los ingresos, aumentan la mortalidad. Y esto es la punta del iceberg: no sabemos la prevalencia real porque no se hacen pruebas más que a pacientes vulnerables”, explica.

Especializado en Microbiología y Parasitología, Del Pozo también asegura que hay un aspecto positivo para la población general. “Las variantes del virus predominantes ahora, la BA.2 y la BA.5, ocasionan cuadros leves, pseudogripales. Además, estamos en un momento en el que la mayoría de la población está vacunada”, añade.

Según el médico de la Clínica Universidad de Navarra ese cuadro leve de la enfermedad es lo que provoca una ola silenciosa que puede ser fatal en pacientes vulnerables. “En Sanfermines va a haber mucha aglomeración de gente, mucha gente de muchos sitios diferentes, muchas ganas de fiesta, sin mascarilla ni provisiones. Cuanto más contacto entre personas, más posibilidades de transmisión del virus y de que tengamos alrededor un vulnerable que termine ingresado”, alerta. “Lo que es de cajón es que en Sanfermines van a aumentar los casos de una manera exponencial. Y esto es una cuestión de estadística”, afirma categórico.

Sobre la otra amenaza vírica en ciernes, la de la viruela del mono, Del Pozo pide no estigmatizar al colectivo homosexual, como ya se hizo, explica, con la aparición del VIH. “El virus se transmite por contacto cercano, mucosa con mucosa, y por supuesto, a través de las relaciones sexuales, ya sean heterosexuales u homosexuales”, puntualiza.

Ignacio López-Goñi, profesor de Microbiología y Virología: "La pandemia no ha acabado; el virus sigue circulando"

“Lo esperable es que después de San Fermín haya un repunte de casos, no solo por el contacto físico y la ausencia de restricciones sino por la afluencia de un gran número de personas de otras regiones y países. Las nuevas subvariantes de Omicron son incluso más transmisibles que las anteriores y se están extendiendo con facilidad por Europa y Estados Unidos. Es muy probable que vayan desplazando a la actual Omicron y pueden causar reinfecciones en personas que ya se infectaron anteriormente”. Es la valoración que hace el profesor de la Universidad de Navarra, Ignacio López Goñi, doctor en Biología y docente de las materias de Microbiología y Virología.

El profesor López-Goñi, al igual que su colega el doctor del Pozo, pone el énfasis en los pacientes más vulnerables: personas mayores, enfermas o con el sistema inmunitario debilitado. “Evidentemente no es posible mantener una distancia de “seguridad” en San Fermín. Como hasta ahora, uno debería usar mascarilla si presenta algún síntoma compatible con la enfermad, y si es persona de riesgo por edad, otras enfermedades, inmunodeficiencia…”, aconseja.

“La pandemia no ha terminado, el virus sigue circulando y evolucionando”, añade.

Como el doctor Del Pozo, López-Goñi considera que la disminución de pruebas y el control sobre los infectados -en muchos casos el virus se pasa sin síntomas y por lo tanto, sin consulta médica-, “pero muchos de nosotros estamos viendo a nuestro alrededor gente que se está infectando ahora por primera vez y que aumentan las reinfecciones”.

Sobre la viruela del mono -España es uno de los países con más casos registrados- no descarta la posibilidad de que se produzca algún caso durante los Sanfermines.