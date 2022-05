Evitar daños en la pista de patinaje fue el motivo de que el parque de Antoniutti dejara de ser en 2017 un popular escenario sanferminero. En esta ocasión, el Ayuntamiento de Pamplona ha tomado las medidas necesarias. La pista de velocidad posee un granulado más fino y una mayor proporción de betún, por lo que no es tan resistente a las deformaciones. Los diez puestos de comida estarán sobre la acera, que tiene 5 metros de ancho. En ningún caso podrán anclar elementos en la zona de asfalto.

Para el montaje y desmontaje, no podrá cruzar la pista ningún vehículo pesado (más de 3,5 toneladas). Y los vehículos ligeros solo podrán cruzarla, pero no maniobrar ni estacionar. No está permitido tampoco el uso de traspaletas, carretillas elevadoras o maquinaria similar. Los camiones de mayor tonelaje sólo podrán entrar por la calle Navas de Tolosa hasta la zona de bolardos.

Cuatro de los puestos serán de tipo restaurante, con una zona de terraza de 14x9 metros en el jardín. Los otros seis puestos serán de seis metros de ancho. Previsiblemente habrá puestos de vino añejo, churrerías, de helados o de frutos secos y garrapiñadas.

Los propios feriantes sufragarán las verbenas. En concreto destinarán el 60% del precio de licitación. Actuarán grupos en trailers-escenarios que se colocarán en la zona más próxima a la plaza Juan XXIII, orientados hacia la Taconera. La oferta musical será validada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona. Habrá dos sesiones: por las tardes de 19.00 a 22.00 horas y por las noches de 23.30 a 3.00 horas. El pliego contempla la posibilidad de que los feriantes que estén interesados, puedan prorrogar el contrato para los Sanfermines de 2023, 2024 y 2025. El 29 de junio podrán iniciar los trabajos de montaje. Para el día 19 deberá estar todo despejado.