Carmen Alba denuncia a un edil de Bildu por patadas durante el forcejeo por la ikurriña

12/07/2019

La concejala de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Pamplona Carmen Alba ha presentado una denuncia ante la Policía Municipal contra el edil de EH Bildu Joxe Abaurrea, al que acusa de propinarle patadas durante un forcejeo en el chupinazo de Sanfermines, en el que la formación abertzale intentó exhibir la ikurriña en un balcón de la Casa Consistorial.



Carmen Alba ha explicado que ha acudido a la Policía Municipal con un parte de lesiones. "Me dieron patadas y tengo la pierna con varios moratones", ha señalado Alba, que responsabiliza a Joxe Abaurrea de lo ocurrido.



"Yo entré en ese balcón, vi que -Abaurrea- sacaba la ikurriña y la agarré, y en el momento que se la agarré, empezó a darme patadas", ha asegurado la concejala de Navarra Suma en declaraciones a Europa Press.



Carmen Alba ha señalado que EH Bildu y Geroa Bai intentaron exhibir la ikurriña "a sabiendas de que no es una bandera propia de Navarra, no tengo nada en contra de la ikurriña, pero tiene que ondear en la Comunidad Autónoma Vasca, en la fachada del Ayuntamiento de Pamplona tienen que ondear las banderas de España, Navarra y Pamplona, junto con la europea". "Intentar poner la ikurriña es un paso más en querer imponer, es un no querer admitir lo que ha pasado en unas elecciones en las que Navarra Suma ha ganado por una mayoría abrumadora y al borde de la mayoría absoluta", ha afirmado.



Frente a la versión de EH Bildu, cuya concejala Maider Beloki ha presentado una denuncia también con un parte de lesiones por la actuación de la Policía Municipal para evitar que ondeara la ikurriña, Carmen Alba ha señalado que "la Policía Municipal está para defender la legalidad y para defender a los ciudadanos, y lo que estaba haciendo la Policía Municipal es defender la legalidad".

"Las veces que Asiron -exalcalde de EH Bildu- colocó la ikurriña la justicia dijo que no podía ondear", ha señalado.

