Plazos increíbles

YA no nos lo creemos. Ni que el TAV vaya a llegar a Pamplona en 2031; ni que la nueva estación ferroviaria estará para 2028; ni que los campos de la Ribera se regarán con agua del Canal de Navarra en 2030; ni que las primeras viviendas de Donapea estarán listas en diez años; ni que el nuevo barrio de Echavacoiz con sus 10.000 viviendas previstas las veremos en... Han sido tantas las promesas en los últimos años, tantas como incumplimientos, que ya no son creíbles. Prometen lo mismo cada cuatro años, con el mismo resultado. Y lo hacen en vísperas electorales. Con nocturnidad y alevosía. Porque una vez metidas las papeletas en las urnas, se olvidan de lo prometido. Los compromisos políticos necesitan un buen cronograma, con fechas y financiación. Que los plazos fijados no se cumplen, el responsable político de turno vacía su despacho, se despide y a su casa. Y adiós, muy buenas.