"El TAV pide un pacto político"

El encuentro celebrado ayer sobre el futuro del TAV, propiciado por los colegios de ingenieros de Navarra e Institución Futuro, fue extraordinariamente clarificador: una infraestructura de este calado requiere de un acuerdo político entre gobiernos y partidos, para que las obras no se eternicen en el tiempo. Posiblemente, los gobiernos de España y de Navarra, a lo largo de las próximas décadas cambiarán de color y por tanto es prioritario un gran pacto que trascienda a las propias legislaturas, con un compromiso manifiesto de impulsar el corredor navarro, además de marcar unos plazos concretos. El exconsejero Álvaro Miranda no pudo ser más claro: a este ritmo el TAV se hará en 60 años. La Comunidad foral no se puede permitir esta demora, cuando en el resto del país ya está avanzada la construcción de los corredores ferroviarios de alta velocidad.