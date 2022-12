Cuando un bebé pasa unos días en la UCI de Pediatría...

Cinco días en la UCI de pediatría con mi hija de 5 meses han sido más que suficientes para ver con mis propios ojos el gran equipo que forman todas las personas que trabajan aquí. Con las camas al completo, la mayoría por síndromes respiratorios, y a pesar de la intensidad y la carga de trabajo que soportan, la calidad de su atención no se vio afectada por ello. Son profesionales y se nota, conocen a la perfección lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, todo con una organización increíble.

Más aún quiero destacar algo, y es que la labor que realizan va mucho más allá, la vocación y el cariño con el que cuidan de nuestros peques es impresionante. Allí vi cómo además de hacer su trabajo, aprovechaban cualquier momento (durante el aseo, mientras le colocaban la comida en la sonda, etc) para hacerle a mi bebé miles y miles de tonterías hasta conseguir que soltase unas cuantas sonrisas, a pesar de tener fiebre y estar conectada a todos esos monitores y con una máscara de oxígeno. La felicidad de mi bebé en esos momentos era lo que yo necesitaba después de todo lo que habíamos vivido durante esos días. No tengo palabras para agradecerles todo lo que hicieron y cómo le cuidaron. Lo mínimo que puedo hacer es agradecerles públicamente su trabajo. Cualquier palabra se queda corta.

Y también me gustaría añadir que la calidad de estos profesionales no se ve compensada de ninguna manera por las condiciones en las que tienen que trabajar. Es una pena que tengan que hacer su trabajo en “ubicaciones provisionales” que les obligan a estar pendientes de tareas que no les corresponden al mismo tiempo que atienden a nuestros hijos, como por ejemplo acompañar a los padres que estamos ahí cada vez que queremos entrar o salir de la unidad, ya que es necesario para ello atravesar una zona de quirófano. ¿Puede ser esto normal? Que un profesional de Enfermería se dedique a hacer tareas de acompañamiento cuando lo necesitamos los padres por no estar la UCI donde debería de estar...

Alguien debería evitar que sucedan este tipo de cosas. Ellos tienen suficiente con su trabajo, no pueden hacerlo todo - y encima con una sonrisa-. ¿Es normal que para trasladar estos bebés de UCI a planta o a realizar cualquier tipo de prueba sea necesario atravesar absolutamente todo el hospital porque la UCI está ubicada en la otra punta? ¿Que en la 4º planta de infantil, con bebés en las habitaciones, se hagan ingresos a la 1:30 de la mañana con las molestias que conlleva un ingreso para el compañero que ya está en la habitación? Sabiendo desde las 16 h de la tarde que ese compañero de habitación iba a llegar en cualquier momento, la desorganización hizo que ese bebé terminara subiendo a planta a semejantes horas de la madrugada.. Son niños pequeños, por la noche necesitan descansar y no este tipo de cosas. Igual los ingresos a estas horas se deberían hacer en habitaciones vacías (que las había) y no así, sobre todo cuando no ha sido una urgencia sino, repito, falta de organización.

Mi agradecimiento también a las personas que nos atendieron en observación. En la 4º planta de Pediatría, en cambio, echamos en falta un poco más de orden y organización. No es normal que un día se apliquen unos protocolos y otros días otros diferentes, según la persona que trabaje ese día que aplica lo que quiera. Un poco más de consenso estaría mejor.