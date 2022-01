¿La subida del salario y del IPC serán correlativas este 2022?

En esta situación surge la duda de si con la subida del IPC , las empresas están obligadas a subir salarios en 2022.

En la mayoría de empresas, el IPC no es determinante en la cuantía de los sueldos, y suelen regirse por los convenios de cada trabajador, negociado en su momento por todo el colectivo.

El IPC resulta importante para interpretar la situación salarial de una persona. En términos generales, si sube el IPC pero no la nómina, será menor el volumen de consumo que un individuo podrá realizar con su nómina.

Según el portal Pymes y Autónomos, cuando la inflación es baja o ha estado controlada la diferencia entre lo pactado en convenio y lo que se encarece la vida suele ser similar. Actualmente con una inflación disparada, sobre todo por los costes energéticos, la cosa es diferente.

El problema se agrava si el alza de los precios se alarga en el tiempo. Entonces, las empresas podrían necesitar realizar una revisión salarial para evitar la fuga de trabajadores a otras compañías.

Habrá que ver si con la nueva reforma laboral y la vuelta de la ultraactividad de los convenios, la negociación de las actualizaciones salariales vuelve a estar definida con una fórmula flexible a la vez que atractiva que satisfaga a empresas y trabajadores.

UGT quiere que los salarios en convenio suban cerca de un 5%

UGT estima que la subida salarial para reclamar en los convenios debería situarse en el entorno del 5%, según explicó a Europa Press el vicesecretario general de Política Sindical, Mariano Hoya.

Hoya ha denunciado que 2021 ha sido un año de pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores, pues la subida salarial media en convenio fue del 1,47%, frente a un IPC que finalizó el año en el 6,5%.

Ante este dato de inflación y para evitar pérdidas en el poder de compra de los trabajadores, el representante sindical cree que la subida salarial en la negociación colectiva de este año debe rondar el 5%, aunque se trata de una cifra que, según ha precisado, aún tiene que pactarse con CC OO

Además, ha defendido que en 2022 "no debe firmarse ningún convenio que no tenga cláusula de revisión salarial". "Los trabajadores no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo", ha insistido Hoya, que ha recordado que este año toca renovar muchos convenios de sectores y empresas importantes.