El consejero Irujo se reúne con Carme Artigas con el objetivo de convertir a Navarra en un referente digital

El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, se ha reunido en Madrid con la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, para intercambiar puntos de vista en relación con la implementación en Navarra de actuaciones financiables con fondos europeos del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation UE). El objetivo es alinear las políticas de digitalización que desarrolla el Gobierno de Navarra con las medidas propuestas en el Plan Nacional de Recuperación, y convertir así a Navarra en un referente digital. A la reunión ha asistido también el presidente de la CEN, Juan Miguel Sucunza.

En ese diálogo entre la Administración foral y la del estado se ha enmarcado la reunión entre Irujo y Artigas, que han puesto sobre la mesa los programas de subvenciones a pymes de los costes de adopción de soluciones digitales y de transformación digital, de apoyo a proyectos de digitalización de la cadena de valor para los diferentes sectores industriales (clústers reconocidos como Agrupaciones Empresariales Innovadoras) y de apoyo a los Polos de Innovación Digital.

En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se incluyen los componentes 12 (Política Industrial España 2030) y 13 (Impulso a las pymes), cuya gestión es compartida entre los Ministerios de Industria y Transformación Digital. Entre las propuestas de inversión de este componente 13 de impulso a las pymes destaca el programa de digitalización al que se destinan 3.547,986 millones de euros, de los que 3.067 millones se gestionarán a través del programa Digital ToolKit, destinado a pymes para que no pierdan el tren de la digitalización. Se trata de ayudas no reembolsables que permitan a esas pequeñas y medianas empresas, de no más de 50 trabajadores, adquirir un conjunto de herramientas digitales. Además, se ha puesto en marcha la iniciativa Acelera Pyme, que ayudará a poner en contacto la oferta (proveedores) y demanda (pymes) de estos servicios.

IMPULSAR LA DIGITALIZACIÓN

El programa Digital ToolKit (DTK) tiene como objetivo impulsar la digitalización de las pequeñas empresas (de 10 a 49 empleados), las microempresas (de 1 a 9 empleados) y las y los trabajadores autónomos de cualquier sector de actividad económica, elevando su nivel de madurez digital. El programa subvencionará parcialmente los costes de adopción de paquetes de soluciones digitales básicas (denominados paquetes DTK) como presencia en Internet, venta electrónica, oficina en la nube, puesto de trabajo digital, digitalización procesos básicos, gestión de clientes, marketing digital, y ciberseguridad, entre otros. Las pymes y personas autónomas beneficiarias deberán seleccionar una o un proveedor de soluciones digitales, cuya intervención es esencial para la ejecución del Programa ya que suministran los productos y servicios digitales a las pymes previstos en los paquetes de digitalización DTK.

En lo referente al Plan Industrial 2030 (componente 12) existe un presupuesto de inversión total estimada de 3.782 millones de euros, que cuenta con una próxima convocatoria de 400 millones de euros destinados a los Espacios Sectoriales de Datos. En línea con la Estrategia Europea del Dato, el objetivo de esta inversión es la puesta en marcha de grandes espacios de datos comunes industriales y seguros, que ayudarán al impulso de la innovación empresarial en los principales sectores productivos estratégicos de la economía, entre ellos, el sector agroalimentario, el de la movilidad sostenible, el de la salud y el sector comercial, entre otros.

El consejero Irujo ha remarcado que “en Navarra llevamos años trabajando en nuestro Digital Innovation Hub - IRIS Navarra (Inteligencia artificial y Robótica para la Industria y la Sociedad) que se enmarca dentro del Reto 2 de la Estrategia de Especialización Inteligente S3 (Transformación 4.0 de la industria Navarra) y que tiene como propósito principal potenciar, canalizar y crear oportunidades en torno a los procesos de innovación y digitalización de las empresas, administraciones y sociedad de Navarra. Se trata de una ventanilla única a través de la cual las empresas pueden acceder a la información, los servicios, y las instalaciones que precisan para abordar con éxito sus procesos de digitalización y de transformación digital”.

En 2020 el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial ha vuelto a poner en marcha una nueva edición del Programa Itinerarios 4.0, programa de ayudas dirigido a las empresas industriales navarras para el impulso de estrategias de transformación digital como el Laboratorio de Ciencias de Datos, cuyo objetivo es apoyar a las pymes para que aprovechen las oportunidades de mejora asociadas a la aplicación del análisis de datos.

Los retos actualizados de la Estrategia de Especialización Inteligente S3 Navarra, alineados con la necesaria transición ecológica y digital, junto al Plan Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu y Next Generation EU, en sus vertientes de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y REACT-EU, constituyen la hoja de ruta de la acción del Departamento en 2021 y exigen alinearse con las con las políticas de la UE, especialmente en los ámbitos de transición ecológica y digital.