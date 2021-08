Miguel Gil: "En este momento estamos ante unos desafíos enormes"

La segunda jornada de los Cursos Europeos de Verano incluye una mesa redonda moderada por Ana Ursúa, directora general de Asociación de la Industria Navarra, y que cuenta con la participación de Miguel Gil Tertre, Jefe de unidad del Semestre Europeo de la Comisión Europea; Toni Roldán Monés, exdiputado y Director del Centro de Políticas Económicas – EsadeEcPol; y Juan Miguel Sucunza, presidente de la CEN.

Miguel Gil ha apuntado que "estamos en unos momentos con unos desafíos enormes. Hay que pensar cómo queremos llegar, en el punto que estamos hoy, al 2030. Las instituciones europeas están para ayudar a las satisfacciones nacionales, locales...".

Toni Roldán, por su parte, ha destacado que "lo más importante de lo que ha sucedido durante la pandemia ha sido la extraordinaria reacción europea. Europa ha hecho sus deberes. Ahora nos toca a nosotros poner de nuestra parte".

"Un elemento importante que no debemos olvidar es que la oportunidad es muy grande, pero el problema es muy grande. Hemos crecido, pero la convergencia en terminos de productividad no se ha producido. En términos de competencia vamos separándonos y no juntándonos", ha añadido.