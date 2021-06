Los expertos avalan la eficacia de comunicar en la transformación de las empresas

Luisa Alli recomendó no malgastar esfuerzos en intentar convencer a quienes no quieren colaborar.

La comunicación juega un papel esencial en el éxito de la transformación de las empresas, según explicó este martes Luisa Alli, directora de comunicación de Ikea Iberia, y Esther Benito, directora de comunicación de Atrevia, durante la segunda jornada organizada ayer por la Confederación Empresarial de Navarra (CEN). Fueron dos de las ponentes que participaron en una de las cuatro charlas que de desarrollaron a lo largo de la mañana. Tras la bienvenida del presidente de la CEN, Juan Miguel Sucunca, a los asistentes presenciales y virtuales, fueron los consejeros de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa, y de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, quienes se encargaron de calentar motores.

El primer plato fuerte de la jornada corrió a cargo de Alli y Benito, que recalcaron la trascendencia que tiene la comunicación para vertebrar cualquier proceso transformador. Según recordaron, los cambios solo pueden ser fructíferos cuando todas las personas dentro y fuera de las organizaciones, ya sean clientes, empleados o colaboradores, entienden y asimilan el objetivo que pretende alcanzarse.

Tal como explicó Alli, lograrlo requiere comenzar por “invertir tiempo” en escuchar y conversar con todos esos actores para percibir “los estados de ánimo”. También ayuda “mapear” el tipo de personas a las que se dirigen las comunicaciones, entre quienes están desde los más receptivos y entregados hasta los “detractores y adversarios”. “Para la mayoría, la transformación no les dice ni fu ni fa. Es en ellos en los que hay que volcar los esfuerzos, ya que no merece la pena quemarse con quienes no se puede convencer”, trasladó la directora de comunicación de Ikea Iberia.Alli aconsejó que se evitara la jerga técnica para favorecer la comprensión de los mensajes, además de emplear “frases breves, voz activa, párrafos cortos e ideas concretas”.

Por último, recomendó intentar anticiparse a cualquier duda o pregunta que pudiera suscitar la transformación, al tiempo que se debía dar por hecho que “no todo sale bien” y afrontar con “transparencia” estas situaciones. Por su parte, Benito incidió en la necesidad de adaptar los mensajes a la variedad del público a la que van dirigidos. “Es muy complicado manejar la sobreinformación, sobre todo debido a la aceleración sin precedentes que padecemos. También debe tenerse en cuenta que en las organizaciones conviven distintas generaciones con planteamientos vitales diferentes”, trasladó a los asistentes.La directora de comunicación de Atrevia reconoció la dificultad de “gestionar una realidad líquida con unas estructuras rígidas”, por lo que abogó por la “flexibilidad” en las etapas de cambio y la necesidad de que los líderes se impliquen dando ejemplo. Por último, mencionó la importancia de mantener la coherencia de los mensajes, tanto internos como externos, porque todos ellos acaban confluyendo y deben resultar creíbles.

