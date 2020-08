Josep Piqué advierte del control y ambición de China en el mundo

Actualizada 28/08/2020 a las 06:00

El exministro de Industria y Asuntos Exteriores Josep Piqué recuperó este jueves en Pamplona su faceta docente para subrayar, a modo de lección de historia y geografía, el papel cada vez más relevante de China en el nuevo escenario geopolítico. En una aclaración, que pudo interpretarse como señal de advertencia a inversores, advirtió que “China ya no es el gran mercado, donde había muchas oportunidades” de desarrollo empresarial. Al contrario, “el mundo es hoy día el mercado de China. Ha aprovechado el interés occidental que despertaba para presentar su acervo tecnológico, a veces con prácticas ilícitas, -son muy dados a piratear la tecnología-, o con prácticas contrarias a la norma básica del comercio: ‘si usted quiere invertir en China tiene que hacerlo de la mano de un socio chino, que está controlado por el Gobierno chino y además se tiene que comprometer a ceder su tecnología’”.



El apunte fue uno de los capítulos, -en este caso señalado en la mesa redonda compartida con la escritora y economista Reyes Calderón y el comisario de los II Cursos Europeos de Verano, Pablo Zalba-, de la magistral lección que ofreció en la jornada de clausura en la Sala de Armas de la Ciudadela. Piqué acaparó el protagonismo de la sesión de cierre del programa, organizado por Diario de Navarra y NavarraCapital.es. Dentro de La Europa sostenible, que dio título al conjunto de las jornadas, el epígrafe de 'Europa como árbitro global China -Estados Unidos' enmarcó la exposición y mesa redonda de ayer.



En su deseo de recuperación de su hegemonía histórica, como imperio que fue, según el exministro, el gigante asiático ha trazado una singladura en su avance con la adaptación de la ruta de seda a lo que denominó coral de perlas. “Su obsesión es el control del Estrecho de Malaca, cauce de unión entre el Índico y el Pacífico. Quien controla Malaca, controla el Pacífico; y quien controla el Pacífico, controla el mundo”.



Tal objetivo estratégico, enmarcado en su expansión “por mar, espacio y ciberespacio”, influye en el cambio de orientación de Estados Unidos en su política exterior, que dirige su atención a Asia y “desplaza a Europa” en sus nuevos planes internacionales. Todo ello dentro de un “repliegue de funciones, de abandono como potencia global” y cuestionamiento de acuerdos, como los adoptados en torno al cambio climático, o su amenaza de salida de la OMS. Por influjo de las nuevas tecnologías, el mundo asiste a “un descoplamiento de la globalización: Por una parte está Occidente, y por otra, un modo de ejercer el control de Internet para controlar la libertad y el control ideológico”. “China lleva cierta ventaja en 5G”, expuso Josep Piqué como otro de sus activos.



“EUROPA NO ES PROTAGONISTA”

En esta tesitura, y confirmado el rol de China como “potencia en tecnología”, el nuevo escenario relega -en palabras de Piqué- el papel de Europa a un segundo lugar. “Europa no puede ser protagonista. Seremos un actor de reparto si no nos ven como una unidad. Los países individuales no somos relevantes”. Sus palabras fueron interpretadas como un alegato al refuerzo de cohesión europea compartido con otros ponentes de los II Cursos Europeos de Verano.



Tomando como referencia el uso y gestión de datos en la nueva era digital, estableció una diferencia entre Estados Unidos -donde sus dirigentes “dicen que los datos son suyos y las empresas les responden que no es así”-, Europa, promotora de una regulación y China. “Los datos aquí están al servicio del poder político”, apreció. Se permitió una licencia el exministro cuando ya estaba en la mesa redonda de comparar las revoluciones anteriores que “buscaban sustituir hombres por máquinas” con la que se desarrolla en la actualidad: “Ahora se sustituyen neuronas”. Lo dijo por el poder de influencia de la inteligencia artificial en la definición de tendencias.



Sus palabras anticiparon un deseo expresado por José Luis Larriú, de Caixabank, en calidad de patrocinador, para que “las ideas vertidas en estos encuentros ayuden a mejorar la toma de decisiones”. A su vez, Luis Colina, desde su condición de presidente del Consejo de Administración del Grupo La Información; y Tito Navarro, a la sazón editor de NavarraCapital.es, emplazaron a los asistentes y seguidores vía telemática a acudir el próximo año a los III Cursos Europeos de Verano. Su celebración no responde a un interés exclusivo de unos medios de comunicación. Como dijeron, atienden “a un proyecto para Navarra”.

Reyes Calderón, escritora y economista: “Los datos son el nuevo petróleo y crean riqueza”



Reyes Calderón, polifacética y conocedora de los vaivenes de la economía desde su condición de escritora, economista y miembro de la Facultad de Economía y Administración de Empresas de la Universidad de Navarra, habló este jueves de “la cuarta revolución o segunda era de la máquina”. Lo hizo en la mesa redonda compartida con Josep Piqué y Pablo Zalba en la clausura de los II Cursos Europeos de Verano, utilizando un símil obtenido de la realidad. “Con la revolución, te pasa igual que con los virus que un día sales por la mañana sin mascarilla y te preguntas: ‘¿Esto qué es?’, ¿Qué pasa?’. No lo ves porque está a tu alrededor, porque estás dentro del fenómeno”.



El seísmo que dibuja en forma de revolución está definido por un cambio de materia prima: “Los datos son el nuevo petróleo. El 5G permite a las máquinas conectar datos, que ofrecen el comportamiento del consumo. De esa manera forman una riqueza que se puede medir en lingotes de oro”.



Sin la visión de dron, que alabó de Josep Piqué por su perspectiva global del mundo, e identificada con una visión de “supermercado de pueblo”, Calderón habló de las posibilidades ofrecidas por la inteligencia artificial a iniciativas empresariales llevadas a cabo en Pamplona, Tudela o Bilbao. “Han desarrollado grandes ideas con poco capital a partir de las nueva tecnología para llegar a cualquier parte del mundo. Su interés sobre la geopolítica se reduce a nivel de supermercado”, precisó.



En una apertura de perspectiva hacia Europa, compartió su convencimiento de que el conjunto de sus países miembro pueden aportar una novedad al desarrollo anárquico de la inteligencia artificial: “la regulación”. “He leído con detalle el informe de los expertos de la Unión Europea sobre las normas a la inteligencia artifical. Supone volver a nuestros principios de restricciones y regulaciones”. Ese marco normativo que puede impulsar Europa es “imposible de desarrollar en potencias como China”, añadió.



No pasó por alto que “las grandes empresas norteamericanas están externalizando servicios”, como la contabilidad y lo están haciendo pasando por India. “En una empresa uno puede pensar: ‘Hay que conseguir resultados’. Pero hoy día para conseguirlos hay que pasar los datos que disponemos por el coral de perlas”, al que aludió Josep Piqué como nueva hoja de ruta de China en su estrategia comercial y de influencia en el mundo. “El que tenga el 5G de la mano tiene todos esos datos y ante él te desnudas en todos los sentidos. Hay virus en esta cuarta revolución industrial. Y es cierto, pero nos tiene que hacer que pensar como actor secundario que es Europa qué restricciones ponemos a nuestras nuevas empresas”, agregó. “Quizás -ofreció como propuesta- se podía pensar en el modo de favorecer el desarrollo de este entorno tan complejo de las nuevas empresas de esta revolución que empieza a madurar”.



SUPERVIVENCIA

El nuevo marco global, propiciado por las nuevas tecnologías, afecta a diferentes sectores. El cambio tan acentuado alcanza a áreas tan esenciales como la medicina y a prácticas ilícitas, como el “blanqueo de capitales o el fraude”. El panorama diseñado da lugar a que multinacionales, como Volkswagen exploren vías de obtención de energía; y ofrece -según Reyes Calderón- posibilidades de crecimiento a sectores que, “como se ha visto en la pandemia”, son esenciales, como es el de alimentación. “Navarra tiene una apertura en ese terreno”, señaló. “Tenemos un montón de propuestas delante”en el nuevo escenario geopolítico, pero -significó-, requieren “muchísimo apoyo y restricciones. Necesitamos una estrategia europea de supervivencia. Necesitamos una política común que permita vivir esa estrategia y no más barrera de las que hay”.



Después de atender a una respuesta de Piqué sobre la gestión de los datos, no pudo sino observar que “el problema está en la necesidad de tratarlos. China utiliza su sistema desde abajo para tenerlos tratados” y eso supone una ventaja, además de reforzar su control. La escritora y economista propuso a Europa caminar de la mano de Estados Unidos en la unificación de datos en una materia tan delicada y al mismo tiempo crucial, como se está viendo en este tiempo de pandemia, como es la medicina.

Francisco Fonseca, Comisión Europea en Madrid: “Europa no puede ser un consorcio de estados”



“Si Europa es percibida como un consorcio de estados no va a ser creíble en este contexto geopolítico”, marcado por la disputa hegemónica de Estados Unidos y China. Francisco Fonseca, jefe de la Representación de la Comisión Europea en Madrid, aludió a un símil de la ópera para acentuar las posibilidades de Europa en el actual contexto: “La UE tiene que creer en su papel operístico, como punto en discordia sin el cual el conjunto operístico no puede actuar. Tenemos que convencernos que podemos ser el tercer punto en discordia en el nuevo contexto geopolítico. Y es posible porque tenemos el potencial tecnológico, financiero...”.



Considera un reto “explicar a todos los ciudadanos de Europa que si queremos ser algo más que un consorcio de estados, tenemos que asumir lo que implica: un sacrificio de soberanía compartida. Tenemos que entender que no podemos jugar con pequeñas fronteras con los demás”, indicó.



Está convencido Francisco Fonsenca de las opciones de crecimiento de la Unión Europea: “En materia de datos, tenemos mucha fuerza. Europa tiene la capacidad de regulación para establecer estándares en la nuevas fronteras que se nos abren. Hace 30 años, en un conexto diferente, después de escuchar todos los problemas morales de bioética, fuimos capaces de establecer una convención que fue referencia internacional”.



Desde su optimismo, advertido en sus palabras de entusiasmo escuchadas por videoconferencia, recuerda que Europa tiene “un sistema de tratamiento de datos seguido por una mayoría de estados, incluido Estados Unidos. Europa es capaz de imponer valores y de liderar un desarrollo tecnológico”.

María Chivite, presidenta del gobierno de navarra: “Más Europa para salir de la crisis”



La presidenta del Gobierno foral, María Chivite, clausuró los tres días de reflexión en torno a la Europa sostenible con una leyenda que, dijo, es “denominador común” de las jornadas: “Más Europa como vía de la salida a la crisis”. En su discurso destacó el papel de la Unión Europea en esta época de zozobra. “No es una organización anquilosada que algunos quieren ver. Es una expresión de una pluralidad de parceres e intereses en busca del bien común”, precisó. “La defensa de Merkel o el anuncio de su embajador de que la reconstrucción será sostenible o no será, encaja con las ideas que han inspirado nuestro Plan Reactiva Navarra”, añadió.



“En las últimas semanas -señaló- he tenido la ocasión de escuchar a muchos alcaldes. La mayoría tiene capacidad de decisión sobre el día a día de unas personas. Tenemos mucho en común con los 446 millones de ciudadanos europeos. Sin ir más lejos: La defensa convencida de nuestra socialdemocracia”.



Vinculó las líneas estratégicas de sus Gobierno, señaladas en el Plan Reactiva Navarra, a las planteadas por la Unión Europea. “El Plan Reactiva Navarra participa de las ambiciones de la UE depositadas en el Plan Reactivación, el Pacto Verde”. A efectos de financiación, expresó su deseo de “contar con los recursos europeos y con los recursos de la sociedad y agentes pongan al servicio de una economía social que beneficie al bien común”. Desde esta reflexión, apeló “ a la ciudadanía navarra y a agentes sociales y políticos para que en la medida de sus posibilidades se reconozcan en esa tarea colectiva; para que se identifiquen desde la diversidad de las partes.

