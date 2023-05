Bera sufre cuantiosos daños en una noche difícil de olvidar por las intensas lluvias

La regata Zia se ha desbordado y los daños son cuantiosos. El Ayuntamiento de la localidad se encuentra realizando una primera valoración de los daños y su alcalde, Aitor Elexpuru, ya ha adelantado que solicitarán algún tipo de declaración de daños.

El desbordamiento de la regata, que recorre el casco urbano, ha provocado daños en vehículos e inmuebles, y los vecinos están colaborando desde primera hora de la mañana en las tareas de limpieza para tratar de recuperar, lo antes posible, una cierta normalidad.

Elexpuru ha explicado que el episodio ha sido "algo explosivo", ya que a las 3:45 horas de la madrugada su barrio parecía "una piscina" y a las 2:00 "no había caído una gota".

"Tengo una llamada 3:45 horas de SOS Navarra y me dicen que la regata se ha desbordado. Me asomo a la ventana de mi habitación y veo que el barrio es una piscina y activo el plan a nivel 2 de emergencias. A las 2 de la mañana no había caído ni una gota, ha sido algo explosivo", ha señalado.

Entre las dependencias afectadas se encuentra el sótano del colegio Ricardo Baroja, la residencia de mayores y el consultorio.

José Carlos Cordovilla

El vicepresidente del Ejecutivo foral, Javier Remírez, ha mostrado su "solidaridad" con los vecinos afectados y ha explicado que "afortunadamente" no se ha producido ningún daño personal. También ha agradecido y valorado "el trabajo que están haciendo los ayuntamientos afectados para restablecer la normalidad".

"Nos preocupa limpiar las carreteras y el estado de alguna de las laderas y algunos caminos que van a caseríos. El centro de salud va a poder trabajar con normalidad el lunes y los servicios básicos no se han visto afectados", ha detallado.

"Valoraremos qué medidas tomar también con el Gobierno central. Estos episodios cada vez son más recurrentes por el cambio climático. El camino es evaluar la situación y tomar medidas para el futuro", ha dicho.

Sobre las previsiones, Remírez ha señalado que "no eran de precipitaciones tan intensas. La alerta roja se ha activado entre las 2 y las 4 de la madrugada. Somos los primeros interesados en tener mejores herramientas para predecir estas situaciones".

Este episodio de lluvias torrenciales ha dejado cifra de récord en cuanto a registros de acumulaciones diarias, según los datos provisionales de la Agencia Estatal de Meteorología.

En Bera se han registrado 116mm, la mayor acumulación diaria de los últimos 43 años para el mes de mayo