Otros cinco municipios navarros renuncian a abrir las piscinas de verano

Actualizada 10/06/2020 a las 09:24

Los ayuntamientos de Igantzi, Etxalar, Donamaría, Sunbilla y Santesteban han adoptado una decisión común de mantener cerradas sus piscinas de verano como consecuencia de la crisis sanitaria desatada por el coronavirus. “Ha sido una decisión difícil de tomar pero en estos momentos nos es muy difícil cumplir con todas las normas establecidas por el Gobierno para la apertura segura de las instalaciones”, admiten en su comunicado conjunto. Sus responsables asumen que el acuerdo adoptado “no será compartido por el 100%” de los vecinos. Por encima de opiniones dan prioridad a “la seguridad y la salud de todos”.

El cierre programado no es ninguna novedad entre las opciones barajadas por los ayuntamientos tras conocerse las condiciones dictadas desde el Ministerio de Sanidad y trasladadas a Navarra bajo la supervisión del Gobierno foral. Así como en la fase 2, uno de los requisitos establecidos limitaba el aforo al 30%, con el paso dado el pasado lunes a la fase 3 el tanto por ciento de ocupación se eleva a la mitad. Aun así, consistorios como los de Leitza o Alsasua admitieron en días pasados las limitaciones que poseen para cumplir la normativa al completo.



LEITZA Y ALSASUA

La sociedad pública que gestiona las instalaciones deportivas en Leitza -Anikote Leitza S.L.- no se pronunció sin antes consultar con los servicios sanitarios de la localidad para concluir con la conveniencia de mantener cerradas las instalaciones por seguridad de la ciudadanía.

También la sociedad municipal Atabo Altsasu S.L., realizó sus estimaciones como paso previo a decantarse por la misma solución. “Teniendo en cuenta la reducción de aforo al 30%, los ingresos se ven muy reducidos y sin embargo los gastos se incrementan de forma muy considerable, puesto que es necesario disponer de medidas excepcionales y de personal extra para limpieza y desinfecciones y para el control de las obligaciones sanitarias, arrojando -de acuerdo a las estimaciones realizadas por parte de Gerencia de Atabo Altsasu, S.L. - un saldo negativo que rondaría los 67.000 euros. Ello hace inviable la apertura de las piscinas de verano ubicadas en el complejo de Dantzaleku”, fue el comunicado emitido por el Ayuntamiento.

Por disponer de una segundas instalaciones, como las existentes en el polideportivo Zelandi, Atabo Altsasu S.L. ideó una opción en un intento de satisfacer la demanda de bañistas. La propuesta consiste en la adaptación de las piscinas cubiertas y la habilitación de una franja verde del colegio público Zelandi como explanada anexa para tomar el sol.

OBLIGACIONES



1 Existirá un sistema de cita previa y horario por turnos.

2 No se podrá permanecer en la instalación fuera de turno.

3 No se deberán cruzar personas entre turnos y habrá que dejar un margen de tiempo entre ellos.

4 Se planificará la zona de estancia de los usuarios para garantizar la distancia de seguridad de dos metros.

5 Se dispondrá de señales en el suelo limitando los espacios (4 m2 por persona) y , si no es posible guardar la distancia, se utilizará mascarilla.

6 Habrá a disposición de los usuarios geles y cartelería indicativa.

7 En los baños debe hacer papel para secar manos y papeleras sin pedal. También se deben eliminar elementos como secadores de mano.

8 Limpiar y desinfectar al menos 3 veces al día pomos, barandillas, taquillas, etc.





RECOMENDACIONES

1 Crear circuitos de entrada y salida en los accesos a la instalación y a los vasos.

2 Reservar algún turno para personas vulnerables

3 Limpiar las zonas comunes y de los vasos entre turnos.

4 Llevar un registro de entradas y salidas.

5 Si hay equipo de megafonía, recordar las normas.

6 Ventilar al máximo y a diario los locales cerrados como baños, sala de botiquín, etc.





PROHIBICIONES

Duchas de los vestuarios, parques infantiles, fuentes,

balones, tablas, burbujas, tumbonas, hamacas, etc.