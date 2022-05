Memorias de la pandemia en Fitero

pena, miedo, impotencia, tristeza, fragilidad, pero también de solidaridad y apoyo mutuo en los momentos más complicados. Esto es lo que recoge el documental Memorias de una pandemia en el que el Ayuntamiento de ha querido recoger los testimonios en primera persona de los máximos protagonistas durante los dos años de pandemia, entre los días previos a declararse hasta que llegó la vacuna a los mayores de la localidad. Sentimientos de, miedo, impotencia,, fragilidad, pero también dey apoyo mutuo en los momentos más complicados. Esto es lo que recoge elen el que el Fitero ha querido recoger los testimonios en primera persona de los máximos protagonistas durante los dos años de pandemia, entre los días previos a declararse hasta que llegó la vacuna a los mayores de la localidad.

Y lo hace de forma cronológica, durante 90 minutos, a través de las vivencias del propio alcalde, Miguel Aguirre; la consejera de Derechos Sociales, Mª Carmen Maeztu; la Policía Municipal, la Brigada; personal del consultorio médico; trabajadores y residentes del centro de mayores; agricultores; comerciantes; jóvenes; trabajadores; o responsables del Balneario de Fitero.

Un trabajo realizado por la empresa Ikus Producciones y que quiere dedicarse a las personas que hicieron todo lo que estaba en su mano para frenar una crisis sanitaria histórica.

EMOCIÓN ENTRE EL PÚBLICO

El acto de presentación tuvo lugar hace unos días en el cine Calatrava de Fitero y congregó a numeroso público que no pudo evitar emocionarse durante la proyección al rememorar esos momentos tan complicados, pero, a la vez, también por ver cómo reaccionó la sociedad para intentar minimizarlos.

El acto contó con la presencia de la propia consejera, Mª Carmen Maeztu, el alcalde de Fitero, Miguel Aguirre, así como concejales de la corporación municipal.

Maeztu intervino para mostrar su agradecimiento al pueblo de Fitero, a su alcalde y a todo el Ayuntamiento, así como al de Cintruénigo y al Balneario, “que nos ayudaron en unos momentos muy críticos y muy duros y nos prestaron su total apoyo”. “Esas cosas no se deben olvidar y hay que ser agradecida”, remarcó.

Además, añadió que el documental ayuda a mostrar cómo vivieron las personas esa situación, “testimonios que quedan para la posteridad”. “Actualmente seguimos teniendo casos en las residencias, pero con la vacunación las personas no enferman de la misma manera. Al ver el documental me ha removido, me ha producido tristeza, pero también satisfacción por el ser humano, porque en momentos difíciles nos tenemos los unos a los otros y nos ayudamos”, dijo.

Por su parte, el alcalde, Miguel Aguirre, señaló que la iniciativa surgió “desde el convencimiento de que había que cerrar una etapa para afrontar la nueva normalidad”. “Había que cerrarlo de la mano de los protagonistas, de los que dieron el callo y estuvieron al frente en aquellos meses tan complicados. Es una necesidad cerrar esta etapa. Remover sentimientos es bueno y necesario”, señaló el alcalde.