Toquero dice que sacar la vía del tren de Tudela es “vital” para su desarrollo

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero (NA+), mostró este miércoles una “gran preocupación” tras conocer que el Gobierno central no contempla sacar las vías del tren del casco urbano de la ciudad con la llegada del TAV. Una postura que, como informó este miércoles Diario de Navarra, trasladó el Gobierno al senador de NA+ Alberto Catalán ante su pregunta sobre el futuro de las citadas vías. “El estudio informativo en redacción analizará alternativas de la nueva línea ferroviaria en ancho estándar europeo, pero no está previsto que incluya actuaciones sobre la línea existente en el entorno de Tudela, que se mantendría en su situación actual”, fue parte de su respuesta oficial.

eliminar la vía del tren del centro de la ciudad “es vital para el desarrollo y el futuro de Tudela” y añadió que ha solicitado una reunión con el Gobierno de Navarra y también otra con los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento (I-E y PSN) “para ir de la mano y juntos en esta reivindicación, porque es lo lógico, lo que hemos pedido todos y porque, además, es el futuro de Tudela”, señaló. Toquero consideró quey añadió que ha solicitado una reunión con el Gobierno de Navarra y también otra con los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento (I-E y PSN) “para ir de la mano y juntos en esta reivindicación, porque es lo lógico, lo que hemos pedido todos y porque, además, es el futuro de Tudela”, señaló.

Por su parte, los portavoces de I-E y PSN en el consistorio de la capital ribera, Olga Risueño y Ángel Sanz, respectivamente, coincidieron al señalar que la supresión de la vía del casco urbano “no es objeto” del estudio informativo sobre el tramo Zaragoza-Castejón -incluye Tudela- que está elaborando el Gobierno y al que se refiere en su respuesta. Un estudio que, según dijeron, se centra en el trazado del TAV.

HIPOTECA EL CRECIMIENTO PARA NA+

Alejandro Toquero insistió en que tanto Ayuntamiento como Ejecutivo foral, dejando cuestiones políticas “a un lado”, tienen que trabajar en “la misma línea para sacar las vías del tren del casco urbano, que es lo mejor para Tudela”. Para ello, abogó por “trabajar todos y armar un buen mensaje con argumentos de cara a convencer al Gobierno de España de que reconsidere este tema”.

Según dijo el alcalde, “si no hacemos ahora todo lo posible para eliminar ese muro que ahora mismo separa a la ciudad en dos, será un gran error para su futuro”.

“Ahora mismo, que se quede la estación donde está hipoteca el crecimiento urbanístico y la evolución de Tudela. El futuro pasa por sacar de ahí la estación, a un sitio cercano al casco urbano, descongestionando la avenida de Zaragoza y utilizando ese corredor de la vía del tren que se haga”, señaló Toquero.

I-E DICE QUE ES PARTE "DE OTRA NEGOCIACIÓN"

Para Olga Risueño (I-E) suprimir las vías del casco urbano “forma parte de otra negociación que no tiene que ver con el estudio informativo”. Añadió que el Gobierno central, en su respuesta a Alberto Catalán, dice que no se contempla este tema “porque no es objeto del citado estudio ya que lo que hace es estudiar alternativas de trazado del TAV”. “No hay nada nuevo respecto a estudios informativos previos”, comentó.

Señaló que en I-E siempre han sido “muy críticos” con el TAV, pero añadió que “más allá de ese debate, ya dijimos que lo peor que podía pasar, el peor de los escenarios, era que viniese el TAV por un trazado nuevo y se mantuviesen las líneas antiguas para mercancías”. En este sentido, recordó el consenso al que llegaron en el Ayuntamiento de la ciudad en la anterior legislatura “a la hora de hacer la EMOT (Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio). “Como las posturas de los partidos no eran totalmente distintas, pero sí que había matices, cuando redactamos la EMOT dijimos que, sabiendo que el Ayuntamiento no tenía competencia en este tema porque es estatal, que, al menos, quería dejar patente su apuesta o su preocupación porque en el caso de que el TAV viniera a Tudela, al menos no se fragmentara por dos sitios la ciudad, se retiraran las vías antiguas y la estación fuera urbana, que no se pusiese a kilómetros de la ciudad”. Respecto a la reunión propuesta por el alcalde, dijo que “a lo mejor podemos tener una reunión todos con el Gobierno foral y poner encima de la mesa las diferentes preocupaciones”. “Ahora mismo no puedo adelantar si vamos a hacer un frente común”, apuntó.

DECIDIR CUANDO "LLEGUE EL MOMENTO" PARA PSN

Ángel Sanz (PSN) también expuso que el estudio informativo que está elaborando el Gobierno central “se centra exclusivamente en su objeto, que es el recorrido del TAV en cuanto a lo que es el tema del trazado”. “Lo que es la supresión de las vías del centro de Tudela es, en todo caso, una cuestión añadida a la llegada del TAV a Navarra y que se tendrá que abordar cuando llegue el momento, que no considero que sea ahora, sino cuando se avance en todo esto”.

Por otra parte, añadió que asistirá a la reunión que anunció este miércoles Toquero, cuya fecha aún no se ha concretado, “con una escucha activa”. No obstante, dijo que le sorprende “que en este tema sí tenga en cuenta a la oposición cuando su práctica habitual en política es más bien todo lo contrario”. “En este caso sabe que solo no va a poder hacer nada”, comentó.