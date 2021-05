Una vecina de San Adrián denuncia el ataque de 4 perros

Actualizada 16/05/2021 a las 08:34

Una vecina de San Adrián, de 61 años, ha denunciado en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad el ataque de cuatro perros, dos pastores alemanes y un mestizo, que el pasado martes, día 11, se abalanzaron sobre su perra, una Kerry Blue Terrier de seis años y medio, matándola y ocasionando a su dueña heridas en la cara, manos y piernas, además de contusiones en diferentes partes del cuerpo.



Según explicó la mujer, el ataque de los animales se produjo sobre las 20 horas, cuando estaba paseando a su perra por el término de La Glera, en San Adrián, en un punto muy próximo al CNTA (Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria. “Les vi venir de lejos y decidí pararme, pensando que se irían por otro lado. Yo llevaba a mi perra atada y dos de los tres pastores alemanes y el mestizo venían sueltos, sin correa ni collar. La persona que iba con ellos llevaba atado al otro pastor alemán”.



En un momento determinado, explicó la mujer, los perros sueltos corrieron en su dirección y se abalanzaron sobre la perra. “La atacaron los cuatro, como si fuese una presa, porque el que iba atado se unió a la agresión. Intenté soltar la correa de la perra para que escapase, pero me clavaron los colmillos en las manos y en las piernas. Ya cuando la habían destrozado, al cogerla en brazos, me hicieron una herida en la cara”. La Kerry Blue Terrier murió varias horas después, en la consulta del veterinario.



La mujer añadió que al oír sus gritos acudieron a socorrerla cuatro empleadas de CNTA, que llamaron al 112 y a su familia. Ella fue trasladada en ambulancia al centro de salud , donde le curaron las heridas y le pusieron las vacunas, antirrábica y antitetánica. “Fueron unos minutos horribles, que no me puedo quitar de la cabeza. Lo único que pido es que, ante casos similares, de ataques de perros, lo denuncien. Porque lo que me ha ocurrido a mi le puede ocurrir a cualquier otra persona”, indicó.