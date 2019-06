Actualizada 12/06/2019 a las 13:56

El Ayuntamiento de Pamplona ha celebrado este miércoles su último pleno, de trámite y despedida de los ediles que no repetirán, mientras continúa la incertidumbre de quién ocupará la alcaldía en la nueva legislatura, al reiterar Navarra Suma, EH Bildu y PSN su intención de votar a sus propios candidatos.

Con una representación de 13 concejales para Navarra Suma (NA+), 7 de EH Bildu, 5 de PSN y 2 de Geroa Bai, el candidato de la lista más votada en las elecciones conseguirá la alcaldía este sábado de no formalizar el resto un acuerdo, que parece imposible tras negarse el PSN a explorar ningún acercamiento ni con NA+ ni con EH Bildu, pese a los llamamientos de estos.



Así lo han reiterado en los pasillos de la casa consistorial los diferentes cabezas de lista, que han acudido a la sesión extraordinaria convocada para la preceptiva aprobación de las actas de la anterior sesión, y en cuyo Salón de Plenos se han tomado una fotografía de recuerdo de la legislatura y han recibido un ejemplar del cartel de los próximos sanfermines 2019 como recuerdo.

El ambiente de calma alejado de los debates plenarios contrasta con la más tensa incertidumbre de quién ocupará el sillón de la alcaldía a partir del sábado, aunque Enrique Maya (NA+) ha indicado a los periodistas que "no ha habido ningún movimiento" en las últimas horas y las posiciones siguen enrocadas.



"Seguimos en la misma, yo pidiéndoles al partido socialista que, si es cierto lo que anuncian de que el sábado se verá que no hay ningún acuerdo entre Bildu y PSN, que por lo menos no posibiliten que con ese llamado no-acuerdo al final termine poniendo de alcaldesa a Maite Esporrín porque le apoye Bildu", ha alertado.



Se refería así a la posibilidad de que, pese a que no haya ningún pacto, EH Bildu y Geroa Bai aúpen a la alcaldía al PSN, lo que supondría hurtar la presidencia de la corporación a Navarra Suma, la lista más votada. "Yo les pido que lo eviten y así no hay ninguna posibilidad de duda", ha incidido Maya.



Por su parte, Maite Esporrín (PSN) ha reiterado que su grupo votará su propia candidatura y que estarán "encantados" si algún otros grupo "quiere votar nuestro proyecto", por lo que "seguramente" el alcalde será de Navarra Suma, habida cuenta de lo trasladado por todos.



"No tenemos ninguna certeza de que vayamos a recibir votos de otros grupos, por tanto lo lógico es que al final se quede la alcaldía la lista más votada", ha dicho.

Preguntada si no hay margen para rectificar esta postura, Esporrín ha reconocido que "inamovible en esta vida no hay nada, pero espero y deseo que sea así", ha dicho sobre su decisión de presentarse.



En cuanto a posibles recomendaciones del PSOE desde Madrid, la socialista ha incidido en que "lo único que se ha dicho desde Ferraz es en lo que hemos coincidido en todo momento, que no vamos a pactar absolutamente nada con EH Bildu".



Al respecto, ha subrayado que el lunes recibió una llamada de Joseba Asiron para invitarle a una reunión, que declinó en ese momento, y ayer recibió del alcalde en funciones un correo electrónico con una propuesta a la que Esporrín no ha dado "ninguna importancia puesto que no vamos a negociar. Y no tiene sentido estudiar un documento que no vamos a trabajar sobre él".



El propio Asiron (EH Bildu) ha confirmado a los periodistas que "de momento no se ha producido ningún cambio de postura", aunque intentará "hasta el ultimo momento propiciar una alternativa a la derecha" al entender que, independientemente de la alcaldía, "nos estamos jugando la continuidad de las políticas" y "avances sociales" conseguidos en los últimos 4 años sin UPN en la alcaldía.



Por ello, y sin nombrar expresamente a Esporrín, Asiron ha advertido: "Si en algún momento alguien tuvo la tentación de salir a festejar la llegada de la derecha es el momento de darle una vuelta y rectificar. Debemos superar los tiempos de los vetos, los tiempos en los que parece que todo se basaba en lineas rojas".

Al respecto, ha alertado de que el PSN "está muy cerca de propiciar que llegue a la alcaldía de Pamplona quienes en otros lugares están pactando de manera masiva y más abierta con VOX. Y si de cordones sanitarios se habla ahí hay un buen motivo para la reflexión", ha instado al PSN.

También ha afeado la "negativa a hablar" por parte de Esporrín, una actitud que es "la negación de la política en su mayor expresión y, además, expresión de cierta soberbia que quiero pensar que viene inducida desde Madrid".



En cualquier caso, ha reiterado que "la única posibilidad de conseguir la alcaldía no es el señor Enrique Maya" y ha subrayado que al ser EH Bildu "la fuerza del cambio más votada" y la segunda en apoyo, "la alternativa a la investidura de Enrique Maya pasa por Joseba Asiron".



Por su parte, Itziar Gomez (Geroa Bai) ha seguido apostando por reflejar en el gobierno municipal la "mayoría progresista" que se reveló en las urnas y ha abogado por "seguir intentando que esa derecha unida en la coalición Navarra Suma no llegue a la alcaldía de Pamplona".

