El candidato de Navarra Suma a la Alcaldía de Pamplona, Enrique Maya, ha pedido a la socialista Maite Esporrín que no opte a la Alcaldía de Pamplona el próximo sábado, de forma que la elección del futuro primer edil de la capital no quede en manos del voto de EH Bildu.



Enrique Maya ha afirmado en una rueda de prensa que si Maite Esporrín decide presentarse "es porque espera el apoyo de EH Bildu, porque si no sería absolutamente imposible que fuese alcaldesa, y lo que debiera hacer el PSN es votar en blanco y no dar la más mínima sospecha de que está buscando esos votos de EH Bildu".



El candidato de Navarra Suma ha citado en su comparecencia a la concejala electa de EH Bildu Amaia Izko, de la que ha dicho que está "acusada de participación activa en organización terrorista", y ha afirmado que "si Esporrín se presenta está entregando la llave de la Alcaldía a Izko y se expone a un gobierno de cinco de 27 concejales, permanentemente en manos de Bildu".

Enrique Maya ha afirmado que Amaia Izko "irá a juicio en el mes de septiembre por formar parte, según la Fiscalía, del entramado de ETA, concretamente en el llamado frente de cárceles a través del colectivo de abogados".



En las elecciones municipales, Navarra Suma fue la primera fuerza con trece concejales, a uno de la mayoría absoluta, mientras que EH Bildu obtuvo siete ediles, el PSN cinco y Geroa Bai dos.

Enrique Maya ha indicado que "mucho más importante de lo que ocurra -el sábado-, que es importante, es si el PSN busca el apoyo de EH Bildu, conociendo quien es EH Bildu y sobre todo esa persona que está en las listas".



El candidato de Navarra Suma ha explicado que este martes se ha puesto en contacto con Maite Esporrín y "hemos quedado pendientes de que me iba a responder".

Maya ha señalado que "si el PSN entendiera que el alcalde debo ser yo y que hay una vía de acuerdo y no se vota a sí mismo, para mí sería distinto para poder formar gobierno". "Para mi va a ser muy difícil llegar a acuerdos de gobierno con alguien que está intentando por todos los medios ser alcaldesa, incluso con el apoyo de Bildu, y lo tendría muy en cuenta para posibles acuerdos posteriores", ha afirmado.



Preguntado sobre si ofrecería algo a los socialistas, Enrique Maya ha señalado que "si me siento con ella y al final podemos negociar algo, vamos a ver qué, pero si ella insiste en presentarse, la negociación, si se produce, será muy distinta a si no se presenta". "Ya intentamos una vez llegar a un acuerdo de gobierno. Yo no pongo límites. Si las cosas se reconducen y se vuelve a pensar en la posibilidad de un acuerdo de Navarra Suma y el PSN antes de la votación, podemos llegar a cualquier tipo de acuerdo", ha afirmado.



El candidato ha dicho que, conociendo cuál ha sido la postura del PSN en estos cuatro años en la oposición y cómo hemos ejercido una oposición muy similar en cuanto a los objetivos de ser contundentes cuando las políticas del cuatripartito eran negativas y con la condena a ETA, me parece absolutamente increíble que se pueda estar ahora buscando el apoyo de Bildu para llegar a la Alcaldía".

En esta línea, Enrique Maya ha afirmado que "cuesta entender que el PSN llegue a una mejoría en sus resultados electorales, pasando de tres a cinco, por ser contundente contra el cuatripartito, y ahora puedan pensar en llegar a un acuerdo con lo que queda de ese cuatripartito".



Además, el candidato ha afirmado que no "tolera" que "se ponga en la misma balanza a Bildu y a Navarra Suma". "UPN ha sufrido en sus propias carnes los atentados de ETA y la presión de EH Bildu. Que ahora se diga que ni con Bildu ni con Navarra Suma me parece un insulto intolerable y desde luego lo tengo que denunciar", ha criticado.



También ha lamentado que "nadie está hablando del futuro de Pamplona, nadie habla de programas, del tren de alta velocidad, de qué hacer con tantas cosas que tenemos pendientes". "Si hubiera un acuerdo sea el que sea entre Navarra Suma y el PSN, yo creo que la ciudadanía respiraría, empezaría a pensar otra vez en proyectos realmente interesantes. Si no ocurre eso, aunque hubiera un gobierno en minoría de Navarra Suma, estaríamos perdiendo una gran oportunidad", ha afirmado.

