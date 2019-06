Actualizada 10/06/2019 a las 14:38

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dejado claro este lunes que la investidura no pasa por los dos votos de UPN, a cambio de facilitar que gobierne su líder Javier Esparza en Navarra, ya que eso puede restar otros seis votos, en referencia a los del PNV.

Ábalos, ha respondido también a la petición de Pablo Iglesias de un ministerio de carácter social para su partido, que un gobierno de coalición con Podemos no resuelve el problema de sacar adelante la investidura ni la gobernabilidad porque no suman mayoría absoluta, sino que además, podría restar los apoyos de otras fuerzas políticas.

El número tres del PSOE ha respondido así al líder 'morado', quien esta mañana ha insistido en ocupar un Ministerio en el Gobierno de Pedro Sánchez, de carácter social, y ha citado los de Trabajo o de Hacienda.

Ábalos ha señalado que ya ha definido en varias ocasiones el tipo de gobierno al que aspiran, que es en solitario del PSOE aunque con la incorporaciones de independientes de reconocido prestigio. En este sentido y ante la insistencia de Pablo Iglesias, ha respondido que si PSOE y Podemos sumaran mayoría absoluta, lo normal sería lo que plantea el líder de Podemos.

Sin embargo, ha añadido: "No es el caso, no llegamos. Posiblemente un gobierno de esa naturaleza no añade, sino que puede restar". "La fórmula -que propone Iglesias- no solo no resuelve la gobernabilidad, sino que tampoco sirve para la investidura", ha recalcado.

