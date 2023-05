Maya, enfadado por la decisión del Gobierno foral de denegar la construcción de 275 viviendas junto a la UPNA

“decisión unilateral” del Gobierno de Navarra de denegar la modificación del PSIS de la UPNA para la construcción de 275 viviendas públicas de titularidad municipal en la avenida de Cataluña, frente al centro universitario. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya , ha criticado ladel Gobierno de Navarra deen la, frente al centro universitario.

Así se ha decidido en la Comisión de Ordenación del Territorio (COT) celebrada este miércoles, en la que al mismo tiempo se ha aprobado otro PSIS para el traslado de la Policía Foral a Aranguren y que prevé la construcción de 225 viviendas en el actual solar dotacional de la Policía Foral de Beloso, ha explicado el alcalde en conferencia de prensa.

Maya ha considerado esta decisión "una tremenda deslealtad hacia Pamplona" y "un nuevo varapalo" a la capital navarra y ha subrayado que no quiere pensar que sea por una "venganza" del consejero de Ordenación del Territorio, José María Aierdi, por anteriores decisiones municipales sobre la venta de suelo.

"Han intentado dar una patada en el culo a este alcalde" y "se la han dado a toda la ciudad", ha manifestado Maya, quien ha asegurado tener "un cabreo enorme".

Maya ha indicado que, en varias reuniones entre el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, se había acordado la posibilidad de mantener el uso dotacional de la actual ubicación de la Policía Foral en Beloso para usos determinados por el consistorio, que a cambio cedería las viviendas de la avenida de Cataluña al Gobierno de Navarra.

En este sentido, ha destacado que “se pierde una oportunidad" de disponer en Beloso de viviendas para jóvenes, loft y espacios para la innovación, que era la idea municipal.

Respecto al nuevo PSIS en Beloso, para el que no hay "ninguna necesidad", ha criticado que “esta operación no va a suponer ningún beneficio para las viviendas del Camino Viejo de Sarriguren al no disponer de espacios libres. Y, para colmo, justo en una zona en la que acaban de empezar su proceso de rehabilitación gracias a un proyecto de ayudas europeas liderado por el Ayuntamiento de Pamplona”.

Además, ha apuntado, de esta forma Nasuvinsa ha comprado por 600.000 euros el solar donde se ubican los antiguos Talleres Iruña, junto a la UPNA, que con la fórmula que había sido acordada podría haber obtenido mediante cesión gratuita.

“Nos parece una decisión grave y que tiene una implicación no solo para el Ayuntamiento de Pamplona sino también para muchos pamploneses a los que les hubiera gustado acceder a una de esas viviendas en la avenida de Cataluña. Y aún más para quienes viven en el Camino Viejo de Sarriguren, cuya calidad de vida va a empeorar notablemente por esta decisión del Gobierno”, ha comentado.

Maya ha mostrado su convencimiento de que, tras las elecciones, los concejales de UPN, y espera que la alcaldesa de su partido, harán "todo lo posible por volver a lo que es lógico" en este tema.