Pamplona logra 9 ofertas para hacer 635 pisos tras romper con Nasuvinsa

Pues bien, esa puja ya ha recibido ofertas por parte de nueve constructoras, ocho procedentes de Navarra y una de Álava. Será la semana que viene cuando se adjudiquen los terrenos y, desde entonces, se abre un plazo de 18 meses como máximo para obtener la licencia de inicio de obra. El Ayuntamiento les obligará a ejecutar primero las VPO y, para garantizar que sea así, no les entregarán la licencia de ocupación si no las han construido.

En cuando al precio de esta vivienda protegida, desde el equipo de gobierno se asegura que será el mismo que si hubiera estado detrás Nasuvinsa porque, recuerdan, el coste del metro cuadrado en este tipo de pisos está sujeto a la misma normativa tanto para sociedades públicas, como Nasuvinsa, como para promotoras privadas. Y añaden: además se ha logrado mejorar el diseño con la inclusión de terrazas e igualmente con un certificado energético A cuando lo habitual en las VPO es B.

De las nuevas construcciones, las de vivienda en régimen de alquiler social tanto para jóvenes como para mayores de 65 años se ubican en Buztintxuri (57) y en Txantrea sur (en torno a la mitad de 93). En este último barrio, la promoción se completa con VPO en venta. Como las de Echavacoiz norte (37), Sadar (12) y San Jorge (41), donde todos los pisos son protegidos. De hecho, sólo hay un lote que tenga vivienda libre, las 331 de Arrosadía junto a las 54 VPO en venta.

NEGOCIACIONES FALLIDAS

El equipo de gobierno municipal se puso del lado de los vecinos que se oponían a la propuesta de Navusinsa por entender que cargaría urbanísticamente una zona sin apenas áreas verdes además de afectar a una ripa de valor ecológico. En este tema, que venía ya de la anterior legislatura entonces presidida por EH Bildu, lo único que se consiguió fue rebajar el número de pisos que pasaron de 193 a 94. El pasado febrero, Nasuvinsa adjudicó la construcción de los dos bloques por 15,8 millones de euros.

Precisamente las conversaciones entabladas entre Ayuntamiento y la sociedad pública a cuenta de Erripagaña pusieron luz a ese otro foco, el de los lotes municipales para la construcción de VPO. Fue el concejal de Urbanismo el que desveló en una comisión celebrada en noviembre 2021 que Pamplona había ofrecido al Gobierno suelo municipal para la ejecución de VPO en venta y alquiler; en total 310 (han bajado a 304), sin mencionar entonces que irían arropadas por otras tantas libres.

De hecho, dijo Echeverría, habían preparado un convenio. “Y ahora Nasuvinsa se descuelga y nos dice que no firma nada si no damos la licencia para la Ripa ”, desveló Echeverría. Al final, no se llegó a un acuerdo por otra cuestión: A los 75 años, Nasuvinsa cedería las viviendas en régimen de arrendamiento a un fondo inversor. “Un fondo buitre”, afirmó el edil de Urbanismo en el pleno ordinario de febrero. “Y encima con suelo gratis, el cedido por Pamplona”, añadió el concejal de NA+.