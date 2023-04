Maya expulsa del equipo de gobierno a Alonso y Barberena y les pide que dimitan como concejales

perderán sus actuales responsabilidades en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona por la “enorme deslealtad” y la “pérdida de confianza”. Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde, “tristeza e incomprensión” y ha reclamado a ambos ediles que entreguen su acta. Los concejales Fermín Alonso y María García Barberena del Ayuntamiento de Pamplona por la “enorme deslealtad” y la “pérdida de confianza”. Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde, Enrique Maya , que ha mostrado suy ha reclamado a ambos ediles que entreguen su acta.

Maya retirará las delegaciones a ambos ediles, que ya no formarán parte de la junta de gobierno local ni tendrán representación en comisiones y otros órganos como la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona o Comiruña. Así, Alonso dejará de ser concejal delegado de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad y García Barberena no estará al frente de Cultura e Igualdad.

El concejal de Urbanismo, Juan José Echeverría, asumirá el área de Proyectos Estratégicos. Cultura recaerá en Ana Elizalde e Igualdad en María Caballero, manteniendo a Cristina Martínez Dawe en la concejalía especial de Igualdad. Maya prepara los decretos con los nuevos nombramientos. "En este mes y medio de legislatura vamos a seguir trabajando con normalidad. Hasta el último minuto vamos a estar gestionando la ciudad y sacando proyectos adelante", ha expresado.

“Si no hay confianza estas personas no pueden tener una delegación de responsabilidades”, ha señalado el alcalde. Enrique Maya considera una “enorme deslealtad” la decisión tomada por García Barberena y Alonso. “Ambos eran representantes de UPN dentro de Navarra Suma. Es imposible de sostener que sigan representando a nuestras siglas, por lo que deberían renunciar a sus actas como concejales. Me parece lo lógico”, ha señalado.

“Me resulta doloroso. No llego a entender que abandonen un partido para unirse a otro. Yo siempre he sido leal con ellos. Les he dado mi confianza y no pueden negar que les he dejado trabajar en libertad. Y si había alguna discrepancia se resolvía con diálogo”, ha afirmado Maya, que reconoce que ambos concejales “han hecho un buen trabajo”. “No lo puedo negar”.