García da la bienvenida al PP a Alonso y García-Barberena y dice que "habrá más incorporaciones, no sólo de UPN"

En declaraciones a los medios de comunicación, García ha afirmado que "habrá más incorporaciones -a su partido- pero no sólo tienen que ser de UPN, hay mucha gente de la calle que viene a la casa común, que sabe la sociedad que es la alternativa para fortalecer un gobierno constitucionalista en Navarra".

Así, ha dado la bienvenida "no sólo a los que hoy han dado el paso sino evidentemente a todos los que ya lo han hecho y a los que lo harán". "No sólo personas de otros partidos sino personas que no estaban afiliadas a ningún partido y que vienen al PP a afiliarse", ha dicho, para destacar que es "grato contar con un mayor número de afiliados y contar con la experiencia de todos".