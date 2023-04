En una rueda de prensa, Esparza ha señalado que "en el Ayuntamiento de Pamplona lo que va a pasar en las próximas elecciones es algo que los pamploneses y pamplonesas saben, o va a ser alcaldesa Cristina Ibarrola -UPN- o alcalde Joseba Asiron -EH Bildu". "Eso es lo que va a votar la ciudad, en eso llevamos trabajando tiempo y en ello vamos a seguir trabajando", ha dicho.

Según ha expuesto, "UPN va a ser la primera fuerza de largo en Navarra y por supuesto en Pamplona". "Nosotros vamos a seguir trabajando ofreciendo un proyecto para Navarra y un proyecto para Pamplona", ha añadido.

morbo que tienen estas cosas para vosotros, pero nosotros vamos a seguir trabajando en lo que tenemos que trabajar, en que Cristina Ibarrola sea la próxima alcaldesa de Pamplona; en eso vamos a estar centrados". Ante las preguntas de los medios de comunicación, Esparza ha indicado que "entiendo elque tienen estas cosas para vosotros, pero nosotros vamos a seguir trabajando en lo que tenemos que trabajar, en que; en eso vamos a estar centrados".

Sobre la presentación de las candidaturas de UPN, Javier Esparza ha señalado que tienen prevista una fecha para hacerlo; "el 18 se inicia el plazo para registrar las candidaturas municipales y foral y se hará antes del 18". "A mí me gustaría comunicarlo primero a los miembros del Consejo Político", ha indicado, para valorar que "es un proceso normal, estamos en tiempo".

Sobre si las salidas de UPN como las conocidas este miércoles pueden afectar a la elaboración de las listas, el líder regionalista ha dicho que "en Navarra nos conocemos todos, me parece que no es ninguna sorpresa". "Seguimos trabajando con la misma naturalidad hoy después de saber esto, no hay mayor problema", ha comentado, para apuntar, sobre si García-Barberena y Alonso seguirán siendo concejales, que "habrá que preguntarles a ellos". "Esto ha surgido hace media hora, nosotros estamos a lo nuestro, trabajando en nuestro proyecto y no hay nada más que hablar", ha afirmado.