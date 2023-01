"Cristina Ibarrola es la persona que el Comité de listas ha aprobado para elevar al consejo político y es evidente que yo ya no soy el candidato. Es un momento realmente especial", ha asegurado el todavía alcalde de Pamplona, que pone así fin a 12 años de carrera política desde que se presentó por primera vez a las elecciones en 2011, y de las que salió elegido alcalde por UPN.

Rota la coalición de NA+ con PP y Ciudadanos, Cristina Ibarrola se presentará como candidata de UPN al Ayuntamiento pamplonés y en la que se enfrentará a Elma Saiz (PSN), Joseba Asiron (EH Bildu) y Txema Mauleón (Contigo Navarra). Faltaría por confirmar al cabeza de lista por parte de Geroa Bai.

Aunque Maya había declarado que su sucesor o sucesora se encontraba en su equipo actual más próximo, ha sido finalmente Ibarrola, que tuvo un papel importante durante la pandemia como portavoz de la comisión de Salud del Parlamento foral la que le sucederá al frente de UPN en el Ayuntamiento pamplonés.

"Cristina Ibarrola es una persona serena, disponible, atenta y profundamente preparada. Es un momento trascendente para todos", ha declarado Maya ante lo que calificó como "un cambio de ciclo". "Es de Pamplona, conoce la ciudad y su realidad social", ha resumido para declarar que comienza "un ciclo nuevo".

Pese a que Diario de Navarra ya adelantó hace semanas su retirada de la política activa, Maya ha declarado que en estas semanas ha estado "valorando de verdad" su continuidad en la política activa. Pero esta mañana ha dejado claro que no tiene ninguna intención de formar parte de ninguna lista, ni siquiera para el Parlamento de Navarra ante una posible invitación del presidente del partido, Javier Esparza, que ha acompañado a Maya esta mañana en la rueda de prensa.

Maya ha declarado que Cristina Ibarrola va a llevar a UPN "nuevas ideas, nuevos bríos, nuevos aires y nuevas energías". "Estoy convencido de que va a ser la próxima alcaldesa de Pamplona y que por ello tomé esa decisión de dejar este cargo público", ha afirmado. El alcalde ha declarado que se a disposición del partido, pero que abandona la primera línea política. "No tengo interés en ser cargo político de nada", ha zanjado.

El todavía alcalde de Pamplona, arquitecto de profesión, ha asegurado que no descarta volver a su puesto como técnico de la Oficina de Rehabilitación Urbana de Pamplona (ORVE). No obstante, ha asegurado que le quedan "casi seis meses como alcalde de Pamplona". "Hay mucho tajo todavía. Esto no acaba, sino que hay un futuro diferente. Pero hoy por hoy, soy alcalde de la ciudad y voy a seguir trabajando intensamente por todo lo que necesite esta ciudad".

Maya ha agradecido la confianza que le dio UPN, a Javier Esparza y a figuras relevantes del partido como Miguel Sanz y Yolanda Barcina, ambos expresidentes del Gobierno foral y, en el caso de Barcia, también exalcaldesa de Pamplona. El alcalde ha mostrado también su agradecimiento a los medios por el trato dispensado en estos años al frente de UPN y NA+ en el Ayuntamiento pamplonés.