El Black Friday condujo a las villavesas a cifras de récord

Black Friday catapultó a las villavesas a cifras de récord. El viernes 25 de noviembre se validaron en el transporte urbano comarcal un total de 146.817 viajes. Es el mejor dato de todo este año 2022 y uno de los mejores registros de todos los tiempos, fuera de San Fermín”, según destaca David Campión, presidente de la Elcatapultó a las villavesas a cifras de récord. El viernes 25 de noviembre se validaron en el transporte urbano comarcal un total deEs el mejor dato de todo este año 2022 y uno de los mejores registros de todos los tiempos, fuera de San Fermín”, según destacapresidente de la Mancomunidad, entidad gestora del servicio que comparten 18 municipios, entre ellos Pamplona. “Está entre los cinco mejores registros para una sola jornada”, añade.

Campión precisa que la empresa concesionaria, TCC, tuvo que habilitar seis autobuses extra para refuerzos en ese último viernes de noviembre en que los comercios ofrecen diferentes descuentos o productos rebajados, una iniciativa importada hace unos años de Estados Unidos, en especial por las grandes cadenas de electrodomésticos, bricolaje... En este contexto, los puntos comerciales fueron los de mayor demanda y no solo en el centro de Pamplona. Se contabilizaron 68 trayectos de la línea que cubre la zona comercial de Galaria, en la Morea.

Explica David Campión, por otro lado, que el número de personas que utiliza la villavesa como medio de transporte habitual, “se acerca a los valores prepandemia” y en noviembre se ha situado en torno a un 96% respecto a las cifras de 2019. En todo caso, subraya que “cuesta mucho” retomar la radiografía anterior. La pandemia supuso un golpe del que el transporte urbano todavía no se ha recuperado. La herida parece haber cicatrizado y subraya que llevan “mucho tiempo” con los billetes estancados.

Con estos datos sobre la mesa, cabe pensar que el Black Friday fue un espejismo en el transporte urbano comarcal, una cifra gruesa que apuntaba maneras, pero que tal vez no se traduzca en más viajeros habituales, sino en una tendencia puntual y también habitual en el calendario. Porque basta echar la vista atrás para comprobar que también en 2020, en pleno año de pandemia, el Black Friday marcó récord. En aquella ocasión, el 27 de noviembre sumó 102.451 viajes. Este año, en la misma jornada, han sido 44.000 billetes más, pero hay que tener en cuenta que entonces la hostelería se encontraba sin apenas actividad y el ocio es uno de los motores de la villavesa.

CLAVES



Una cifra histórica. Los 146.817 pasajes del 25 de noviembre de 2022 se sitúan en el podio de las jornadas con mayor afluencia, con excepción de los días de San Fermín



Un pico puntual. Más que una tendencia el Black Friday marca un pico puntual que se suma a otras citas, más vinculadas al ocio, como los propios Sanfermines.



Billetaje estancado. La herida de la pandemia ha dejado heridas difíciles de sanar, también en el transporte. Las villavesas no logran recuperar el porcentaje de viajes de antes de la pandemia. Actualmente se sitúan en un 96%, respecto a 2019.



Descuentos. Los aplica el Gobierno central desde septiembre, pero no han sido un revulsivo para el incremento de viajeros.



Velocidad comercial. La Mancomunidad subraya que los viajeros no valoran tanto el precio como la velocidad comercial que, lejos de subir, ha bajado y se sitúa en un 12,27 Km/h.

Los descuentos del Gobierno no han tenido un efecto llamada

Los descuentos que se aplican en el transporte urbano comarcal desde el 1 de septiembre, auspiciados por el Gobierno central, no han tenido como consecuencia un incremento del pasaje, a pesar de que la rebaja alcanza el 30% del billete.

David Campión, presidente de la Mancomunidad, sostiene que este hecho no les ha sorprendido. “El descuento ha sido bienvenido, pero no ha supuesto un empujón. Ya lo preveíamos porque, hoy por hoy, el precio no era un factor muy importante para los usuarios”, afirma y se apoya para ello en los resultados de las encuestas que hacen de manera periódica a las personas que utilizan la villavesa como medio de transporte para desplazarse al trabajo, a estudiar o por otras cuestiones como el ocio o las visitas médicas.

En este sentido, Campión incide en que los viajeros valoran la velocidad comercial, “es para ellos mucho más importante”. Y ésta, no solo se encuentra varada, sino que en los últimos años la velocidad media de las villavesas ha descendido, es decir, es necesario invertir más tiempo para el mismo trayecto, al menos en algunas líneas. La velocidad media en 2021 era de 12,67 kilómetros hora, frente a los 12,82 de 2020 o los 12,7 Km/hora de 2019. Hace cinco años se situaba en 13,23 Km/hora.

La Mancomunidad lleva años inmersa en proyectos para habilitar carriles bus, que no acaban de cuajar. Necesitan el consenso de los ayuntamientos que comparten el transporte urbano comarcal, dieciocho en total. Y todos ellos aprobaron, ya en la anterior legislatura el PMUS, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible que, en fin, se momento ha quedado en papel mojado.

En este tiempo apenas se han adecuado unos metros de carril bus y, por el contrario, el tráfico en el centro se ha incrementado, con lo que la circulación es menos fluida.