Las 35 plazas de la discordia en la avenida de Barañáin

Duro. El debate, el cruce de palabras e incluso, a momentos, la salida de tono de algún que otro descalificativo. Y es que las discrepancias entre siglas en el Ayuntamiento de Pamplona empieza a hacerse palpable. La oposición viene cerrando filas sin fisuras ni resquicios, al tiempo que el equipo de gobierno municipal se queda al otro lado de la línea. La última, en la comisión de Urbanismo. Y todo por mantener por acera un trazado ciclista y no eliminar otras 35 plazas de aparcamiento del tramo a remodelar.

Y es que apenas hace falta una excusa para tratar de demostrar el error del adversario. En este caso, acerca del desarrollo del nuevo carril bici de avenida de Barañáin. A ojos de PSN, Geroa Bai y EH Bildu, la opción de subir el vial ciclista a la acera en un tramo del trayecto (tras superar la zona de bares) para mantener el recorrido por el carril en acera ya existente es completamente equivocada. Errónea de principio a fin.

"Rechazamos explícitamente el proyecto y las obras del carril bici, exigiendo su inmediata corrección", explicaba Xabier Sagardoy (PSN) en el arranque de su intervención. De manera contundente, el socialista no daba tregua. Como tampoco la dieron Borja Izaguirre ni Javier Leoz. "La actuación se ha planificado en contra de la voluntad mayoritaria de los grupos, que representamos mayoría”, insistían.

Según compartieron durante el debate, tuvieron conocimiento del proyecto en la Junta de Movilidad 24 horas antes del inicio de las obras, "Contraviene una declaración aprobada hace dos años por unanimidad, en la que se acordó habilitar un carril bici segregado y seguro para peatones y ciclistas en esta zona, especialmente por tratarse de un itinerario principal definido por el Plan de Ciclabilidad”, añadieron.

En este mismo sentido, los concejales no quisieron perder oportunidad para afirmar que, de dejarlo así, se trata de un trabajo que profundiza en un modelo "caduco, ineficaz e inseguro, contrario a la movilidad sostenible”. Un compendio que también les empujó a reprobar al concejal de Movilidad y Proyectos Estratégicos, Fermín Alonso.

“Con actuaciones como ésta, queda de manifiesto por enésima vez la falta de voluntad política del gobierno municipal para buscar consenso y adoptar las medidas de movilidad que Pamplona necesita, en un contexto marcado por el cambio climático que debe conducir a nuestra ciudad a un cambio de paradigma en la manera de concebir la movilidad sostenible”, denunciaron los grupos.

La declaración hizo hincapié igualmente en la utilización “torticera” de la Junta de Movilidad a lo largo de la legislatura, “vaciándola de contenido” y convirtiéndola en una “mera junta informativa”. “Su gestión sigue siendo opaca, unilateral e ineficaz, lo que ha supuesto desvirtuar por completo su finalidad”, declararon.

Juego de cartas

​

FErmín Alonso tuvo claras sus preferencias desde el primer momento. Y es que después de completar un eje ciclista de más de 3 kilómetros, el hecho de no eliminar 35 plazas de aparcamiento no iba a suponer un escollo en la consecución del vial. "Si necesitan colmar sus obsesiones ideológicas y sus prejuicios, no se corten, sean felices, pero la movilidad en Pamplona es nuestra proridad". Así de tajante se mostraba el máximo responsable del área.



"Me reprobaron en septiembre de 2020 por, entre otras excusas, no seguir el Plan de Ciclabilidad redactado la legislatura pasada y me van a reprobar ahora por un carril bici que precisamente sigue a pies juntillas lo plasmado en el Plan de Ciclabilidad (se especifica que el vial en este tramo de avenida de Barañáin debe ir por la acera)", sostuvo el concejal.



Y prosiguió con ironía: "Pero no vamos a pedir coherencia ni sentido de ciudad, ni del ridículo, al nuevo tripartito de Asirón; con el PSN, amartelado, en brazos de Bildu y ocupando ufano el lugar de Aranzadi como colaborador necesario".



Dentro de este mismo escenario, Fermín Alonso recordó en la comisión de Urbanismo que ya acumula tres reprobaciones y cinco premios nacionales, incluido uno ‘Bike friendly’ de la red de ciudades por la bicicleta. Eso sin contar con la invitación a participar en el mayor evento de movilidad ciclista del mundo, el Velocity el año pasado en Lisboa o la designación como sede de la ceremonia nacional del Pacto Europeo de las Alcaldías por el Clima, que se va a celebrar la semana que viene en Pamplona.



"Y qué quieren que les diga, no cambio todo el trabajo, la dedicación ni los resultados por una existencia más plácida sin sus demagógicos y celosos ataques sinsentido, que por otra parte y creo que lo saben, no es que no me afecten, es que, viniendo de quien vienen, me los tomo casi como una condecoración", sentenció.