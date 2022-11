Los 16.339 metros de carril bici de Pamplona

Entraron en un bucle del que parecía complicado escapar. La reprobación del concejal Fermín Alonso, la tercera de la legislatura, vino acompañada de una serie de hitos logrados en materia de movilidad en se viene desarrollando en la ciudad. La reprobación del concejal Fermín Alonso, vino acompañada de una serie de hitos logrados en materia de movilidad en Pamplona que el edil quiso recalcar para dar cuenta de la transformación que

desde PSN, Geroa Bai y EH Bildu no hubo posibilidad de nada, el máximo responsable del área en el Ayuntamiento de Pamplona enumeró los logros materializados. Habló, por tanto, de un total de 16.339 metros lineales de carril bici, así como casi 200 pasos bici señalizados, una red de 11 aparcamientos seguros, el mejor sistema de bici pública del país, varias peatonalizaciones importantes y casi 50 puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Fue entonces cuando el edil arremetió contra las transformaciones realizadas durante el mandato del ex alcalde, Joseba Asiron. "Vienen del nuevo tripartito, de esos telepredicadores de la movilidad que como balance real de toda una legislatura solo pueden presentar 1.200 metros de carril bici y mucha verborrea, pero que se atreven a pontificar y a reprobar como si hubieran inventado la rueda", expresó Alonso.

"Un trazado de 1.200 metros de carril, un tramo eliminado en Rochapea para convertirlo en aparcamientos de coches, ningún aparcamiento protegido, ningún paso bici asegurado, el sistema de bicicletas desmantelado y 4 puntos de recarga eliminados. Ese es el balance desde el que pontifican", prosiguió.

Y recalcó que si el problema del carril bici en avenida de Barañáin es la supresión de 35 plazas de aparcamiento entre las calles Irunlarrea y Miluze, NA+ se mantendrá en no perjudicar a los vecinos sin razón y habiendo alternativas. "Nuestra apuesta consiste en dar una alternativa cómoda y segura al vehículo privado; para convencer, no para obligar. Si técnicamente no hay necesidad de eliminar plazas de aparcamiento, no lo vamos a hacer por ideología", añadió Fermín Alonso.

Una respuesta que no gustó en las filas de la oposición, donde todos tuvieron claro que la solución de un carril bici por acera responde a un modelo "caduco, de tiempos de Yolanda Barcina". "Los usuarios de estas plazas de aparcamiento son estudiantes universitarios y usuarios del Complejo Hospitalario de Navarra", apreció Javier Leoz (Geroa Bai).

En este sentido, el concejal recordó que existen aparcamientos en la zona que pueden ayudar a sobrellevar sin problema la eliminación de estas 35 plazas que impiden que el eje sostenible se desarrolle completamente por calzada.