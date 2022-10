La invasión de la calle Subiza

cambiar no debería suponer un problema. Casi a cada instante, las transformaciones configuran nuestro día a día. En el trabajo, supermercado, colegio, rutina... Pero, la complejidad de asumirlos provoca reticencia. Fue precisamente la sensación que vivieron los vecinos de la ampliar las zonas peatonales y calmar el tráfico. Como hipótesis,. Casi a cada instante, las transformaciones. En el trabajo, supermercado, colegio, rutina... Pero, la complejidad de asumirlos provoca reticencia. Fue precisamente lade la Txantrea cuando el Ayuntamiento de Pamplona escogió modificar la configuración del barrio y 'colorear' muchas de sus calles sin otro objetivo que buscar

Sin echarse las manos a la cabeza, lo cierto es que las primeras reacciones provocaron incertidumbre entre los vecinos, que no tenían muy claro cómo asumir semejante mezcolanza. Fue pasando el tiempo y ese espacio peatonal ganado en calzada fue interiorizado como una buena idea. Incluida la calle Subiza, una de las zonas que conforman ese nuevo eje peatonal del barrio.

Fue una especie de plataforma añadida a esas aceras tan estrechas que caracterizan a este sector de la capital.

n.g.

El problema sobreviene ahora cuando, una vez ofrecido preferencia a los peatones, los coches hacen caso omiso a esos códigos de colores y estacionan día sí y día también sobre un espacio prohibido y, por descontado, destinado a los vecinos.

Como se recordará, la modificación que puso en marcha el consistorio se llevó a cabo desde el llamado 'urbanismo táctico', conseguido a base de pintura y mobiliario. Una alternativa que, sin ser definitiva, busca empezar a cambiar los hábitos. Costumbres que, insisten los vecinos, no pueden materializarse si no se actúa en consecuencia.

Y es que la cercanía a dos colegios (Bernart Etxepare y Izartegi) y al centro de salud de la Txantrea motivan todavía más enfado en la zona."El Ayuntamiento de Pamplona tendrá que multar a quienes incumplen", sostienen en la zona, quejándose además de que, en ocasiones, sean los propios vehículos municipales los que incumplen la directriz. En la imagen que acompaña a estas líneas sin ir más lejos, tomada poco antes de las diez de la mañana de este lunes.

Por ello, cansados de la situación, los vecinos han llegado incluso a denunciarlo en redes sociales, con la esperanza de que el problema adquiera más relevancia y la solución llegue en el corto plazo. "No se trata de algo puntual, sino que la gente aparca a diario", lamentan.

Asimismo, insisten, no son pocos los coches que se detienen frente al centro de salud para dejar o coger a una persona, como si de un espacio de carga y descarga se tratase. "No es el cometido de esta zona peatonal, como no lo sería estacionar en mitad de Carlos III", declaran.

No podemos olvidar que el estacionamiento regulado ya está implantado en el barrio y que la rotación en las calles aledañas es constante. Además de que, en general, encontrar sitio para estacionar en calles perpendiculares no es excesivamente complicado. "Es cuestión de voluntad", coinciden.