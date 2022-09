Maya apuesta por reducir a dos carriles por sentido la avenida Baja Navarra y que uno sea mixto para coches y autobús

reducir a dos carriles por sentido la avenida Baja Navarra y que uno de estos carriles sea mixto para la circulación de coches y transporte público. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya , ha apostado pory quepara la circulación de coches y transporte público.

En su opinión, "es mucho mejor la solución mixta, es una solución que funciona" frente a "hacer una lanzadera sólo de autobús". "Creo que no se puede quedar Baja Navarra con un sólo carril para coches si no se reduce drásticamente el tráfico, para eso hay que adoptar medidas que en este momento no son posibles", ha remarcado en declaraciones a los medios de comunicación.

En este sentido, ha recordado que "el equipo redactor reconoció que para poder acometer esa remodelación de Baja Navarra hay que resolver un problema que tenemos en la ciudad que es muy grave, y que es todo el flujo de tráfico que viene de la zona de Burlada que no tiene prácticamente alternativa".

Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) del II Ensanche se presentó este martes ante Eldelse presentó este martes ante vecinos de la zona . Un encuentro que "fue muy bien, hubo muchísima gente, hubo que poner más sillas; eso quiere decir que hay un gran interés en qué va a ocurrir con el Ensanche en el futuro", ha valorado Maya.

Preguntado por la propuesta de destinar la avenida Baja Navarra sólo al transporte público, Maya ha remarcado que "personalmente lo descarto absolutamente". "Hay un problema de tráfico de paso pero también hay muchísimo tráfico interno", ha subrayado.

El alcalde ha precisado que "estamos hablando de un plan, de una estrategia de futuro que viene marcada en ese plan, que además ahora se somete a ese trámite de información pública". "Nos pidieron más plazo para esa exposición pública, que por mi parte no hay ningún problema en darlo y lo trataremos en el Consejo de Gerencia pero me imagino que no habrá ningún problema en que se haga", ha indicado. Un plan, ha continuado, que "hay que ir materializando, cuando definitivamente se apruebe, en medidas concretas".

Frente a las críticas que contrastan su oposición a las obras de Pío XII con estas obras, Enrique Maya ha señalado que "no tienen nada que ver". "Pío XII era una vía con coches y una de las grandes cuestiones a las que yo me oponía era a que se quitaran los coches porque había necesidad de aparcamiento", ha apuntado el alcalde, que ha destacado que "nosotros siempre apostamos por el carril bici" en esta vía y, por lo tanto, "también apoyamos el carril bici en Baja Navarra".

Según ha explicado, la cuestión se centra en si Baja Navarra "se queda en dos carriles por sentido y uno es exclusivo para el autobús o no". "Eso hay que debatirlo; el equipo redactor proponía exclusivo, yo creo que es mejor que no sea exclusivo", ha opinado.

"Se trata de ganar espacio peatonal porque había una gran parte de la gente que nos estaba diciendo que hay un problema de barrera" con lugares donde "casi hay que pedir ticket para poder cruzar". "Hay que hacer más permeable esa barrera y una de las formas es dejarlo en dos carriles, añadir un carril bici y ampliar las carreras", ha recalcado. A ello ha sumado la remodelación de las plazas de Merindades y Príncipe de Viana, dos "operaciones importantes, que también hay que estudiar detenidamente" para "para acercar las dos zonas del Ensanche".

"Bienvenido sea el debate, tranquilidad porque estamos en esas fases en las que estamos para debatir, todavía a esto le queda mucho recorrido y son siempre documentos estratégicos que te marca unas líneas de trabajo muy estudiadas pero que luego hay que acabar materializando en proyectos", ha resumido Enrique Maya.