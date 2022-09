Vecinos no ven realista la idea de quitar carriles en Baja Navarra

vecindario del Ensanche no considera realista las propuestas del avenida Baja Navarra. Así quedó patente en el turno de preguntas de la presentación este matres, 6 de septiembre, del Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) del Incredulidad. Elno considera realista las propuestas del Ayuntamiento de Pamplona de suprimir un carril por sentido en la. Así quedó patente en el turno de preguntas de la presentación este matres, 6 de septiembre, del(PEAU) del Segundo Ensanche , en encuentro al que asistieron más de 150 personas en la Escuela de Artes y Oficios.

“¿Se ha hecho un estudio de tráfico?” “¿Se han estudiado rutas alternativas?”, fueron algunas de las cuestiones que se plantearon a Carmen Andrés Mateo y Llanos Masiá González, arquitectas que han dirigido el equipo de once personas que ha redactado el PEAU. Entre ellos hay un técnico urbanista especialista en movilidad. Mateo y Masiá destacaron que se trata de una “propuesta ambiciosa para romper la fractura en la ciudad que supone Baja Navarra y dar prioridad al peatón”. Defendieron también que la normativa europea exige medidas de descarbonización en el centro de Pamplona y por tanto es una “necesidad” reducir el tráfico en el Ensanche. Por Baja Navarra circulan actualmente 37.000 vehículos diarios y el PEAU tiene como objetivo situar esa cifra por debajo de 20.000.

Las arquitectas admitieron que mientras no se consiga reducir las cifras de tráfico no será posible ejecutar el proyecto, que plantea dos carriles bici unidireccionales y dos carriles por sentido, uno para vehículos y otro para bus y taxi. “Esto no consiste en hacer las obras y que cada conductor se busque la vida”, añadieron.

alcalde, El Enrique Maya , asistió al encuentro pero únicamente hizo una breve presentación. A preguntas de este periódico, también reconoció que a corto plazo no es posible suprimir carriles en Baja Navarra. “La comarca de Pamplona históricamente ha tenido un problema de conexión con el este, con Burlada, Villava, Huarte y Valle de Egüés. Por eso los conductores siguen optando por Baja Navarra”, explicó. El alcalde aclaró en cualquier caso que se trata de un anteproyecto, de un planeamiento previo “abierto a la participación”. “Puede ser que luego tarde 10 años en hacerse o que nunca se haga, como otros proyectos”, expresó Maya.

En cuanto a las ideas para reducir el tráfico de paso en el Ensanche, Carmen Andrés y Llanos Masiá señalaron que esta cuestión supera el ámbito del PEAU del Ensanche y que las soluciones están en otros barrios o en las rondas. Sí que se ha analizado la posibilidad de potenciar la calle Monjardín como ruta alternativa pero finalmente se descartó.

DUDAS CON LOS APARCAMIENTOS

En la sesión informativa, también surgieron numerosas dudas y preguntas en cuanto a los aparcamientos. Las autoras del PEAU señalaron que la filosofía del plan es reducir aparcamientos en superficie para ganar espacio al peatón y potenciar los soterramientos.

La ampliación de aceras y carriles bici supondrá la pérdida de un millar de aparcamientos. Por contra, se ofrecen cinco posibles ubicaciones para aparcamientos subterráneos que suman 4.400 plazas. Con ello se lograría al menos un aparcamiento por vivienda. Las autoras del plan aclararon que la supresión de plazas en superficie debería coordinarse con la construcción de los párkings subterráneos para no generar desequilibrios.