¿Más carril bici? Menos impuesto de circulación

De un tiempo a esta parte, el Ayuntamiento de Pamplona ha decidido emprender una cruzada contra los coches, destrozando las principales arterias de la ciudad, convirtiéndolas en verdaderas ratoneras al poner el carril bici. Y ojo, que la culpa no es del carril bici, ni de las bicis, sino de quien utiliza toda una calzada para ponerlo, y otra entera para las villavesas, dejando solo un carril para los coches. Ya lo vimos en Pío XII -por cierto, lo de revertir lo que había hecho Spiderman en la anterior legislatura ya si eso para otra promesa electoral, ¿no?-, lo comprobamos en la Avenida del Ejército, y ahora parece que lo vamos a sufrir en la Baja Navarra.

Entre otras ocurrencias he leído que incluso pretenden restringir el tráfico en los Ensanches a solo vecinos, como en el Casco Viejo. ¿Y qué va a pasar con el comercio? No sé si la Asociación de Comerciantes ha sopesado las consecuencias de que no se pueda circular por el Ensanche, pero en cualquier caso lo que está claro es que a más trabas, menos ganas tendremos de acudir al centro. ¿Hasta cuándo vamos a seguir sufriendo los conductores este acoso? Porque la mayoría cuando cogemos el coche no es por gusto, porque nos encante sufrir atascos, pagar una millonada en zona azul o aparcamientos subterráneos, y dejarnos dinerales en gasolina, sino porque no tenemos más remedio. Y en cualquier caso, si no nos dejan circular, ¿qué sentido tiene pagar impuestos de circulación? Igual ha llegado el momento de plantarse, porque no es de recibo que se dediquen a molestar a los conductores pero recaudando dinero de ellos. ¿Más carril bici? ¿Más obstáculos para los coches? Pues menos impuestos de circulación.