La Policía Foral establece un control de velocidad en Sorauren tras las quejas vecinales

El control, realizado por patrullas del Área de Tráfico y Seguridad Vial durante más de una hora, tenía como objetivo detectar velocidades superiores a 61 km/h, sin que finalmente ninguno del medio centenar de vehículos controlados superase dicha velocidad (solo uno circulaba a 51 km/h). Sí que se interceptó un turismo francés para comprobar si poseía inhibidor de frecuencia, ya que a juicio de los policías forales podía circular más rápido y el cinemómetro sin embargo no lo detectó. El conductor, de 21 años, fue denunciado por tres infracciones administrativas: carecer de seguro (1.500 euros), conducir con permiso AM en vez del B (500 euros y 4 puntos) y no haber canjeado su permiso AM francés en España (200 euros).

La Policía Foral seguirá realizando una vigilancia en la zona con el fin de detectar posibles infracciones que afecten a la seguridad vial, principalmente relacionadas con la velocidad por el riesgo de atropello que implica en una travesía con limitación señalizada de 50 km/h.